Matthias Bußmann legt Ratsmandat nieder

Matthias Bußmann zieht für sich persönlich die Reißleine und scheidet nach 13 Jahren aus dem Rat der Stadt Ahlen aus. Gegenüber Bürgermeister Dr. Alexander Berger erklärte der Fraktionsvorsitzende der Bürgerlichen Mitte Ahlen (BMA) am Mittwochmorgen schriftlich den Verzicht auf sein Mandat und alle damit verbundenen Ämter. Zuletzt gehörte Bußmann auch den Aufsichtsräten der Stadthalle Ahlen GmbH und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) an.

Als letzten Auslöser für seinen Schritt, über den er nicht erst seit gestern nachgedacht habe, nennt Bußmann im Redaktionsgespräch den Verlauf der Ratssitzung am Dienstag zur Vorbereitung des Baubeschlusses für das neue Stadthaus. „Ganz ehrlich“, sagt er, „ich will diese Entscheidung nicht treffen. Ich traue mir nicht zu, aus diesem Wust an Zahlen etwas Belastbares herauszulesen.“ Und er wolle am 4. November nicht „über etwas abstimmen, was ich nicht verstehe“.

„ »Ich kann nicht Verantwortung übernehmen, wenn ich nicht weiß, wofür.« “ Matthias Bußmann

Bußmann weist auch auf das Risiko hin, dass die Ratsmitglieder im Falle einer weiteren Kostenexplosion beim Rathausneubau am Ende persönlich haftbar gemacht werden könnten. Das wolle er nicht zuletzt mit Rücksicht auf berufliche Existenz und Familie nicht eingehen. Die Frage, ob er sich nicht vor der Verantwortung drücke, habe er sich auch schon gestellt. Aber: „Ich kann nicht Verantwortung übernehmen, wenn ich nicht weiß, wofür.“

„Ich bin‘s auch leid“, erklärt Bußmann weiter und kritisiert die Art, wie von der Verwaltung, insbesondere dem Bürgermeister, mit dem Rat umgegangen werde. Dieser werde, wie die Öffentlichkeit, „getäuscht“ und unter Zeitdruck gesetzt, „um einen neu­en Bürgerentscheid zu verhindern“. Dieser, davon ist Bußmann überzeugt, würde anders ausfallen als am 8. März 2020, „wenn echte Zahlen und nicht schöngerechnete auf dem Tisch liegen“.

„Ich engagiere mich gerne für diese Stadt ehrenamtlich, und das werde ich auch weiter tun“, will der 53-Jährige seinen Mandatsverzicht nicht als vollständigen Rückzug aus der Politik verstanden wissen. Er werde auch Mitglied der BMA bleiben und diese unterstützen, nur eben nicht mehr an vorderster Front. Für Bußmann nachrücken wird von der Reserveliste der BMA Silvia Sörensen. Wer ihm als Vorsitzender folgt, entscheide die Fraktion.