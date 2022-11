Matthias Harman neuer stellvertretender Bürgermeister

Die Nachfolge für die verstorbene stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss ist nun auch per Ratsvotum geregelt: Matthias Harman wurde am Montagnachmittag mit deutlicher Mehrheit gewählt.

Matthias Harman ist neuer stellvertretender Bürgermeister der Stadt Ahlen. Von 42 wahlberechtigten Ratsmitgliedern stimmten am Montagnachmittag in geheimer Wahl 31 für den 42-Jährigen; zehn stimmten gegen ihn. Ein Mitglied enthielt sich.

Erste Gratulationen im Rat

Der Christdemokrat folgt damit auf dem Posten der am 6. September nach kurzer schwerer Krankheit verstorbenen Rita Pöppinghaus-Voss, an deren Wirken Harman in seiner ersten Stellungnahme ausdrücklich erinnerte. „Rita hat dieses Amt immer mit viel Umsicht ausgeführt. Ich werde es mit Respekt, Demut und im Sinne der Stadt Ahlen weiterführen“, sagte er. „Ich nehme die Wahl an.“

Zu den ersten Gratulanten zählten Bürgermeister Dr. Alexander Berger und dessen Stellvertreter Serhat Ulusoy (SPD) sowie CDU-Fraktionschef Peter Lehmann.

Stimmenauszählung nach der geheimen Wahl. Foto: Ulrich Gösmann

Matthias Harman ist 42 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Kinder (zehn und zwölf Jahre alt). Der gelernte Bankkaufmann ist im Unternehmensservice beim Kreis Gütersloh als Ansprechpartner für Arbeitgeber im Kreis und im Projektmanagement tätig. Seit dem Jahr 2009 ist Harman Mitglied der CDU, bekleidete im Stadtverband zwischen 2011 und 2021 das Amt des Geschäftsführers. Im Jahr 2014 wurde er Ratsmitglied, zunächst für Wahlkreis 17 (Paul-Gerhard-Schule) und 2020 im Wahlbezirk 5 (Elisabeth-Tombrock Haus). Seit 2018 ist der Ahlener auch Vorsitzender der Ortsunion Süd-Ost, daneben Vorsitzender des Schul- und Kulturausschusses sowie des Stadtplanungs- und Bauausschusses.