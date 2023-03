Mauer abreißen oder stehenlassen?

Mauer erhalten oder abreißen? Das war eine der Fragen, an der sich die Geister am Dienstagabend beim ersten Innenstadtforum in der Marienkirche bereits schieden. Die Forderung, die Mauern des Mariengartens abzureißen, gehörte schon zu den 111 Ideen, die im Jahr 2000 von der Bürgerschaft, initiiert von der Kaufmannschaft, in einem breiten Konsens erarbeitet worden war.

