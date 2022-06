Mechthild Humbergs Herz gehört Kindern

Die Leitung des Offenen Ganztags an der Augustin-Wibbelt-Schule hat Mechtild Humberg offiziell abgegeben. Aber niemals geht man so ganz.

Im Offenen Ganztag der Augustin-Wibbelt-Schule ging am Freitag eine Ära zu Ende. Leiterin Mechtild Humberg wird zukünftig ihren Ruhestand genießen. So ganz geht sie allerdings noch nicht, mittwochs wird sie der OGS weiterhin zur Verfügung stehen, auch ihre Näh-AG will sie fortführen.

„Es war niemals langweilig hier, meine Arbeit war eine Herzensangelegenheit“, blickte Mechtild Humberg vor Mitarbeitenden der OGS, Lehrkräften, Vertretern der Stadt und auch Familienmitgliedern auf ihre Jahre in der OGS zurück. Dementsprechend wohl habe sie sich gefühlt, die Kinder hätten ihr sehr am Herzen gelegen: „Es waren besondere Momente, wenn Kinder zu mir kamen, um ihr Herz auszuschütten.“

Lob verteilte sie an viele Seiten. Zunächst an ihr Team, das sie sich nicht besser hätte wünschen können. Aber auch an die Mitarbeitenden der Schule, insbesondere Schulleiterin Diethild Sicking, mit der die Zusammenarbeit immer sehr gut geklappt habe. Auch die Unterstützung von Brigga Kazmierczak vom städtischen Fachbereich Schule sei immer spürbar gewesen. Hilfe gab es auch von den Eltern und dem Trägerverein der OGS mit dem langjährigen Vorsitzenden Norbert Prinz.

„ »Von 180 auf null funktioniert nicht so richtig.« “ Mechtild Humberg

Schon seit einigen Wochen tritt Mechtild Humberg kürzer, André Kaldewei hat schon fließend die Nachfolge übernommen. „Es ist ein langsames Herausgleiten – von 180 auf null funktioniert nicht so richtig“, gestand Mechtild Humberg.

Schulleiterin Diethild Sicking zeichnete in Kürze den Weg von Mechtild Humberg an der Schule nach. Noch als deren Kinder dort zur Schule gingen, war sie in Schulpflegschaft, Schulkonferenz und Förderverein aktiv. Bei der Einrichtung der Übermittagsbetreuung war sie von Anfang dabei, mit Gründung der OGS 2007 übernahm sie dort die Leitung. „Du hast dich hier immer in vorderster Reihe engagiert“, lobte die Schulleiterin und freute sich, dass Mechtild Humberg der Schule erhalten bleibt.

Auch Nachfolger André Kaldewei freute sich über den nicht endgültigen Abschied: „Mit deinem Übergang hast du mir die Arbeit erleichtert.“ Ehemann Hubert Humberg, der zugleich neuer Vorsitzender des OGS-Trägervereins ist, gestand, zunächst nicht an die Idee der OGS geglaubt zu haben: „Auf dem Dorf gehen Kinder nach der Schule nach Hause.“ Aber er habe sich geirrt, seine Frau habe fest an die OGS geglaubt und heute könne man sehen, wie erfolgreich sie ist.