Mehr als nur Wirtschaft und Verwaltung

Abend der offenen Tür am Berufskolleg St. Michael

Das Berufskolleg St. Michael lädt ein zu einem Abend der offenen Tür am Freitag (5. November) von 18 bis 20 Uhr. Eingeladen sind alle zukünftigen Schulabgänger des Jahres 2022, die die Schule näher kennenlernen möchten.

An diesem Abend werden durchgehend alle fünf bis zehn Minuten Schulführungen in Kleingruppen durch Schülerinnen und Schüler angeboten. Auf einem etwa halbstündigen Weg werden nahezu alle wichtigen Orte der Schule besucht. Teilnehmende können die Lernwelten, Fächer und Räume selbstständig als auch während der Schülerrundgängen entdecken und das Lehrerteam erleben, sich mit Eltern und Schülern austauschen, Termine für die Aufnahmegespräche für das Schuljahr 2022/23 vereinbaren oder sich über Möglichkeiten eines Einstiegs am BKSTM informieren. Auch Schnuppertage während der Unterrichtszeiten sind buchbar.

Literaturkurs präsentiert „Reich und schön“

Das Berufskolleg bietet Abgangsschülern der zehnten Klassen die Möglichkeit, Schulabschlüsse und berufliche Kenntnisse im Fachbereich Wirtschaft/Verwaltung zu erwerben. Neben dem Abitur und der Fachhochschulreife ist auch ein mittlerer Schulabschluss mit der Chance zum Erwerb des Qualifikationsvermerks möglich.

Bereits um 17.30 Uhr startet der Literaturkurs aus der WG 13 die Uraufführung mit dem selbsterstellten Hör-/ Filmbuch „Reich und schön“ in der Schulaula. An diesem Abend gilt die 3G-Regelung, es wird beim Betreten des Schulgebäudes kontrolliert (Test nicht älter als 48 Stunden). Im Gebäude gilt eine Maskenpflicht (medizinische Maske).

Für alle, die verhindert sind, bietet das Berufskolleg Möglichkeit an, die Schule im Rahmen von Informationsveranstaltungen kennen zu lernen. Diese finden an folgenden Terminen statt: 16. November (Dienstag), 1. Dezember (Mittwoch) und 17. Januar (Montag) jeweils um 18.30 Uhr in der Schulaula. Auf der Homepage www.bkstm.de finden Interessierte zudem viele Informationen zur schulischen Ausbildung sowie zur Schule im Allgemeinen.