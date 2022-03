Get Jazzed: Kulturgesellschaft lädt ein zu David Helbock‘s Random/Control

David Helbock‘s Random/Control gastiert am 7. April in der Stadthalle.

Im Rahmen ihrer Get-Jazzed-Reihe lädt die Kulturgesellschaft der Stadt ein zum Konzert mit David Helbock‘s Random/Control. Am 7. April (Donnerstag) stehen um 20 Uhr mehr als zwei Dutzend Instrumente auf der Bühne der Stadthalle, aber nur drei Musiker: David Helbock beschränkt sich weitgehend auf solche mit Tasten. Johannes Bär ist fürs Blech zuständig, von Trompete über Bassflügelhorn bis zu hin zu Alphorn und Tuba. Andreas Broger spielt die Holzblasinstrumente: Saxofone, Klarinetten, Flöte. Für Mitglieder der Kulturgesellschaft gelten attraktive Sonderkonditionen.

Bedient bei Lieblingspianisten

Für die aktuelle CD, die beim renommierten Label ACT Music erschienen ist, hat sich David Helbock bei seinen Lieblingsjazzpianisten bedient und immer deren bekanntestes Stück arrangiert. So erklingen spannende, groovige neue Versionen von „Watermelon Man“ (Herbie Hancock) oder „Bolivia“ (Cedar Walton), aber auch ruhige, die Seele ansprechende Stücke wie „My Song“ (Keith Jarrett) und viele andere.

Über die Jahre hat sich ein ganz eigenständiger Bandsound entwickelt, egal was David Helbock als Ausgangsmaterial wählt. Seien es wie in der Vergangenheit österreichische Volksmusik oder auch viele Eigenkompositionen – David Helbock hatte 2009 ein großes Kompositionsprojekt, wo er für ein Jahr lang jeden Tag ein neues Stück geschrieben hat – und jetzt eben diese „Pianoplayer‘s Hits“. Die Band klingt immer wie Random/Control – eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Sie bietet Musik fürs Ohr und Spannendes fürs Auge.

Inspiriert von Poeten

Ganz aktuell arbeitet David Helbock mit Random/Control auch an einem neuen Programm: Eigene Kompositionen inspiriert von Gedichten von Poeten wie Erich Fried oder Emily Dickinson. Und Andreas Broger singt zum ersten Mal in der über zwölfjährigen Bandgeschichte. Man darf also gespannt sein, auch auf ein paar ganz neue Stücke.

Die Besetzung: David Helbock (Piano, Inside Piano, Electronics, Percussion), Johannes Bär (Trumpet, Flügelhorn, Bassflügelhorn, Sousafon, Tuba, Alphorn, Beatbox, Didgeridoo, Electronics, Percussion) und Andreas Broger (Sopransax, Tenorsax, Clarinet, Bassclarinet, Flute, Recorder, Flügelhorn, Percussion, Gesang).

Der Eintritt kostet 18 Euro (ermäßigt 15 Euro), Mitglieder der Kulturgesellschaft erhalten freien Eintritt. Pro Mitglied wird eine Karte ausgegeben, die zweite Karte ist zum ermäßigten Preis von 15 Euro erhältlich. Karten gibt es im Vorverkauf der Stadthalle,

20 00, E-Mail vorverkauf@stadthalle-ahlen.de und unter reservix.de.

Einlass in die Stadthalle ist ab 19 Uhr. Es gilt die 3G-Regelung.