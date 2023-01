Mehr Geld für die Wirtschaftswege

Er arbeitet mit der Verwaltung in allen Fragen der Außenbereiche rund um die Stadt zusammen, der Bauerschaftsbeirat. Der wurde am Mittwoch im Zuge der Generalversammlung der landwirtschaftlichen Ortsvereine Ahlen, Dolberg und Vorhelm im Gasthaus Quante neu gewählt. Der Beirat besteht nun aus Jan Reckmann, dem Vorsitzenden Martin Post, Beate Stübbe-Holtkötter, Ralf Storkamp, Ulrich Averberg als Vize-Vorsitzendem, Andre Sudhues, Hermann Stratmann, Norbert Huesmann und dem abwesenden Alois Loermann.

Interessen der Landwirtschaft

„Es ist unsere Aufgabe, die Interessen der Landwirtschaft in die kommunale Planung in vielen Punkten einzubringen“, erklärte der Martin Post die Aufgabe. Das umfasse nicht nur die oft besprochenen Landwirtschaftswege. Auch Rückschnittaktionen an den Straßenbäumen, Erstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Zusammenarbeit in Umweltschutzfragen wie noch zahllose weitere Punkte gehören zum Spektrum des Beirats. „Bei allem, was den Außenbereich der Stadt angeht, ist auch unsere Mitarbeit gefragt“, fasste Martin Post zusammen.

Überarbeitung der Landwirtschaftswege

Dabei konnte er seinen Kollegen direkt eine erfreuliche Mitteilung machen. „Bei der Priorisierung der Landwirtschaftswege hatten wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt.“ Der Beitrat habe den Betrag für die Überarbeitung der Landwirtschaftswege im 35-jährigen Turnus von 88 000 Euro auf 375 000 Euro heraufsetzen können. „Das ist eine Größenordnung, mit der wir arbeiten können, sonst hätte die Sanierung der Wege an die 80 Jahre gedauert“, führte Martin Post aus. Eine Nachricht, die die Versammlung mit Applaus honorierte.