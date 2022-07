Mehr Material und mehr Flexibilität

Geld soll es mit dem Sondervermögen Bundeswehr für die Streitkräfte geben. Aber was wird gebraucht? Darüber informierte sich der Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup in der Westfalen-Kaserne.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Sicherheitspolitik in den Fokus gerückt, die Bundesregierung flugs 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt. Aber was brauchen die Soldatinnen und Soldaten? Diese Frage beschäftigte den SPD-Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup jetzt bei einem Besuch in der Westfalen-Kaserne.

Der Kommandeur des Aufklärungsbataillon 7, Oberstleutnant Christoph Linnenbaum, begrüßte Daldrup zu dem ersten Gedanken- und Meinungsaustausch. Für Daldrup war der Termin eine Gelegenheit, um zu erfahren, was sich die Soldatinnen und Soldaten in Ahlen von der Bundespolitik wünschen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bataillons. Natürlich sei im Rahmen des Gesprächs auch über die aktuelle Situation des Ukraine-Krieges sowie internationale Einsätze der Bundeswehr gesprochen worden. Der Abgeordnete wünschte den Soldatinnen und Soldaten, die kurz vor ihrem Nato-Einsatz in Litauen stehen, viel Glück.

Es fehlt an Material

Vor allem aber ging es in dem Gespräch um die erforderliche Stärkung der Fähigkeiten der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisverteidigung. Linnenbaum zeigte sich erfreut über die Entscheidung des Bundestages, die Bundeswehr mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro auszustatten. „Nach den zurückliegenden Jahren des Sparens verfügen auch wir Aufklärer aus Ahlen nicht über die Menge an Material, die wir für unseren Kernauftrag, die Landes- und Bündnisverteidigung, brauchen“, so der Bataillonskommandeur. In erster Linie ginge es darum, eine „Vollausstattung“ des Bataillons zu erreichen, um alle Kräfte mit ausreichend Aufklärungsfahrzeugen, Drohnensystemen und Nachtsichtmitteln auszustatten.

Daneben sei vor allem auch eine intensive Ausbildungs- und Übungstätigkeit erforderlich. Dies lasse sich nicht immer in der 41-Stunden-Woche realisieren, die eigentlich durch die Soldatenarbeitszeitverordnung vorgegeben sei, führte Linnenbaum aus. Daher werde für zeitintensive Übungen häufig auch auf die im Soldatengesetz verankerte Ausnahmeregelung zurückgegriffen.

Flexibilität statt starrer Vorgaben

Hier sehen jedoch alle Beteiligten noch Potenzial: „Die Einsatz- und Handlungsfähigkeit eines Bataillons darf nicht unter starren Vorgaben leiden“, beteuerte auch Bernhard Daldrup. Der Abgeordnete unterstützt das Modell flexiblerer Arbeitszeiten laut der Pressemitteilung genauso wie weitere Modernisierungen im Berufsfeld Bundeswehr. „Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Vereinbarkeit von Familie und Dienst – da, wo es möglich ist, sollten diese Strukturen immer selbstverständlich sein“, unterstrich Bernhard Daldrup.