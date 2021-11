Mehr Professionalität ist das Ziel

Die soziale Arbeit der Zuwanderervereine zu professionalisieren, das ist das Ziel des neuen Projekts von Innosozial. Das Vernetzungstreffen mit Vertretern muslimischer und alevitischer Vereine fand am Donnerstag bei Innosozial am Zeppelinkarree statt. Vereine aus Ahlen, Beckum Hamm, Oelde und Warendorf lernen hier, ihre Profile zu schärfen. „Sie sind Ansprechpartner der Zuwanderer, Sie haben die gleiche Sprache oder Religion“, sagte Serkan Özaltan, Islamwissenschaftler und Projektberater zu Einführung.

Fördermöglichkeiten und Weiterbildungen

Dabei geht es um die Fördermöglichkeiten der Vereine und um Weiterbildungen – Kernfragen der„Kick-off-Veranstaltung“. Grundlage ist die Arbeit der Zuwanderervereine, die sie ohnehin schon als Ansprechpartner für Neubürger leisten. Um diese Arbeit effektiver zu gestalten und die Nutzung aller Möglichkeiten zu ermöglichen, hat Innosozial diesen Kurs angestoßen. Beteiligt sind der Alevitischen Kulturverein Hamm, Neuroz, der Kurdische Verein Ahlen und der Arabische Verein Beckum. In rund 100 Stunden lernen die Teilnehmenden, wie und wohin sie Ratsuchende weitervermitteln können, „aber auch wie sie in ihren Organisationen professionelle Ansätze voranbringen können“, fügte Serkan Özaltan an. So würden die Möglichkeiten eines sozialen Miteinanders erweitert und die Integration in das Vereinsleben der Kommunen erleichtert.

Beim ersten Treffen wurden ebenfalls die ganz praktischen Bedarfe der Vereine abgefragt. „Wir werden dazu dann gezielte Veranstaltungen anbieten, um hier Lösungsansätze zu entwickeln“, erklärte Ergül Aydemir vom Integrationsdienst Innosozial.

Weitere Infos zu den Treffen und Teilnahmemöglichkeiten gibt es online oder unter

7 09 90.