Melanie Klatt neue Pflegedirektorin

Die Neue am St.-Franziskus-Hospital kennt sich schon ein bisschen aus: Immerhin kommt die neue Pflegedirektorin Melanie Klatt vom Regionalpartner St.-Barbara-Klinik. Melanie Klatt tritt in die Fußstapfen von Werner Messink.

Seit Anfang Februar verstärkt Melanie Klatt die Klinikleitung des St.-Franziskus-Hospitals als neue Pflegedirektorin. Sie folgt auf Werner Messink, der in seiner geplanten Altersteilzeit für die nächsten anderthalb Jahre ein pflegerisches Projektmanagement in Zusammenarbeit mit der St.-Vincenz-Gesellschaft übernimmt.

Melanie Klatt wechselt von der St.-Barbara-Klinik Heessen, wo sie bereits seit 2008 auf mehreren Stationen als Leitung tätig und zuletzt seit 2017 als Bereichsleitung für fünf chirurgische Stationen mit den Fachbereichen Neuro-, Unfall-, und Allgemeinchirurgie zuständig war. Im Ahlener Krankenhaus wird sie für die Beschäftigten aus dem Pflege- und Funktionsdienst sowie für die Ausbildung des Pflegenachwuchses zuständig sein.

Erfahren und hoch qualifiziert

„Ich freue mich, dass wir mit Melanie Klatt eine sehr erfahrene und hoch qualifizierte Persönlichkeit für die Nachbesetzung der Position der Pflegedirektorin gewinnen konnten“, sagt Anja Rapos, Geschäftsführerin des St.-Franziskus-Hospitals: „Sie konnte bereits umfangreiche Erfahrungen im Pflegemanagement und in der Personalführung in einem Krankenhaus der St.-Franziskus-Stiftung machen und ist durch ihre langjährige Tätigkeit in der St.-Barbara-Klinik mit uns als langjährigem Regionalpartner bereits bestens vernetzt.“ Gleichzeitig bedankt sich Anja Rapos im Namen des Direktoriums bei Werner Messink für die sehr gute zehnjährige Zusammenarbeit als Pflegedirektor im St.-Franziskus-Hospital und wünscht ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.

Für ihre neue Position bringt Melanie Klatt eine große Expertise aus 25 Jahren Krankenhaus-Erfahrung, davon 14 Jahre in leitender Position, mit. Ihr beruflicher Werdegang startete 1995 in Heessen mit einer Ausbildung zur Krankenschwester. Nach ihrem Examen arbeitete sie bei einem häuslichen Pflegedienst und kehrte nach einem knappen Jahr ins Krankenhaus zurück. Sie absolvierte die Weiterbildung zur Praxisanleitung und begann ein berufsbegleitendes Studium in der Pflegepädagogik.

Betriebswirtschaft und Pflegemanagement

Währenddessen entwickelte Melanie Klatt ihre Liebe zur Betriebswirtschaft und dem Pflegemanagement und entschied sich, die Weiterbildung zur pflegerischen Leitung am Hammer Institut für Bildung und Gesundheit zu absolvieren. Es folgten Positionen als Stations- und Bereichsleitung überwiegend in der St.-Barbara-Klinik. Aktuelle studiert sie an der Hamburger Fernhochschule Pflegemanagement.

„Auf meine neue Tätigkeit im St.-Franziskus-Hospital freue ich mich sehr“, erklärt Melanie Klatt. Natürlich habe sie bereits im Rahmen von stiftungsübergreifenden Regionalprojekten mit einigen Kolleginnen und Kollegen aus Ahlen zusammengearbeitet: „Jetzt freue ich mich darauf, ein Teil des Teams im St.-Franziskus-Hospital zu sein. Für mich ist Arbeiten im Krankenhaus Teamarbeit, deswegen ist mir eine positive Kommunikationskultur und ein gutes Miteinander wichtig.“ Die Pflege solle mehr in den Fokus rücken, sie sei eines der wichtigen Fundamente in einem Krankenhaus.

Die 44-jährige Pflegeexpertin möchte sich auch für eine zukunftsorientierte Gestaltung der Arbeitsbedingungen und die Gewinnung neuer Fachkräfte für Ahlen stark machen.