Mersch: „Das kann keiner alleine stemmen“

Fast ein Jahrzehnt lang gehörte die „Lebendige Krippe“ zum gewohnten Bild auf dem „Ahlener Advent“. In diesem Jahr wird es – wie berichtet – keine geben. Das liege aber nicht am fehlenden Interesse der Ahlener Schulen, die sonst für die gespielte Weihnachtsgeschichte verantwortlich zeichneten, sondern am fehlenden Engagement der Marktorganisatoren, ist Ralf Mersch überzeugt. Er hat die Attraktion in den Vorjahren gemeinsam mit Günter Marold maßgeblich betreut.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet