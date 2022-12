Metal mit der Mandoline

„Du siehst nur drei Leute mit kleinen Instrumenten auf der Bühne, aber du hörst König der Löwen!“ So beschreibt Sänger Nils Hofmann gerne das Erfolgsrezept von Mandowar. Am 27. Januar (Samstag) ab 20 Uhr eröffnen die drei Musiker die Konzertsaison der Schuhfabrik.

Nur mit Mandoline, Gitarre und Ukulelen-Bass treten Mandowar auf und interpretieren große Rock- und Metalsongs. Klassiker wie­­ AC/DCs „Hells Bells“, Metallicas „Enter Sandman“ oder Alice Coopers „Poison“ wirken in den Mandowar-Versionen erstaunlich frisch. Aus Metal wird Polka, aus Rock wird Country. Mandowar gelingt laut Ankündigung ein verblüffender Stil-Crossover, der jedem Song eine ganz eigene Note verleiht. Die Mandoline spielt dabei immer eine tragende Rolle und prägte den Namen der Band. Manowar – die lauteste Band der Welt – stand bei der Namenswahl aber auch Pate. Und natürlich fehlen Manowar-Hits nicht im Programm der Band.

Country-Folk-Metal

Ihren Stil bezeichnen die Musiker selbst als Country-Folk-Metal. Fakt ist: Diese Band ist einzigartig und rockt einfach jedes Publikum. Seit Bandgründung im Jahr 2010 gab Mandowar über 200 Konzerte. Die drei Musiker aus Wetzlar spielten schon vor tausenden Zuschauern, beispielsweise beim Wacken Open Air. Während Corona fand Mandowar dank des Internets immer mehr internationale Fans: Über iTunes verkaufte die Band Songs in die ganze Welt. Ihre Version von „Warriors of the World“ wurde bei Spotify über zwei Millionen Mal gehört. Ihr Video zu „Poison“ hielt sich wochenlang in den internationalen iMusic-One-Charts.

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro in der Kneipe des Bürgerzentrums bis zum 26. Januar und unter events.schuhfabrik-ahlen.de bis Mittwoch vor der Veranstaltung erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 22 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr möglich.