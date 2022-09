Metalldiebe rücken mit Werkzeug an

Beschädigungen und Diebstahl an einer Station des Haldenkreuzwegs empören die Mitglieder des Fördervereins Haldenkreuz.

Vandalismus am Haldenkreuzweg

„Wer macht denn so etwas?“ Martina Jotzeit, Vorsitzende des Fördervereins Ahlener Haldenkreuz, ist fassungslos und enttäuscht. Auf dem obersten Plateau der Osthalde der ehemaligen Zeche Westfalen haben sich Unbekannte an einer Stele des Haldenkreuzwegs zu schaffen gemacht. Die 14. Stele, die zugleich den Abschluss des künstlerisch gestalteten Kreuzwegs darstellt, ist nicht nur mit Gewalt in eine leichte Schieflage gebracht worden, zudem wurde der obere Bereich des 1,5 Meter hohen und 0,4 Meter breiten Kunstwerks aus Cortenstahl mit schwarzer Farbe besprüht. „Ein Dumme-Jungen-Streich ist das nicht“, steht für die Vorsitzende fest, „das ist purer Vandalismus.“ Daher habe sie auch bei der Polizei Anzeige erstattet.