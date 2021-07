„Milchzahn“-Neubau am Stegerwaldplatz geplant

Die Kita „Milchzahn“ braucht neue und größere Räume. Das geht nur an einem anderen Standort. Die Stadt stellt vor, wie der Plan ist.

Der Stegerwaldplatz mit Blick in Richtung Südwesten auf das künftige Grundstück der Kindertagesstätte. Für den Neubau sucht die Stadt jetzt einen Investor.

Gezählt sind die Tage der städtischen Kita „Milchzahn“ an der Königsberger Straße. Neue und vor allem größere Räume benötigt die Kindertagesstätte im Ahlener Süden. Hierfür sucht die Stadt Ahlen jetzt einen Investor, der das Gebäude auf eigene Kosten errichtet und das Grundstück am Stegerwaldplatz im Erbbaurecht übernimmt. „Die Kita soll dann vom Investor an die Stadt Ahlen verpachtet werden“, beschreibt Dorothea Sachs vom städtischen Liegenschaftsmanagement die weitere Planung.

Beabsichtigt sei, dass der Investor das Grundstück in Erbpacht mit einem jährlichen Erbbauzins von drei Prozent über eine Laufzeit von 25 Jahren übernimmt. Die Anpassung des Erbbauzinses erfolgt über den Verbrauchermarktindex (VPI).



Sechs-Gruppen-Kita

Bei der Überplanung des Neubaugebiets Stegerwaldplatz legte die Stadt Ahlen est, dass neben Wohnungen auch eine Sechs-Gruppen-Kindertagesstätte entstehen soll. Diese wird auf einem 2725 Quadratmeter großen Grundstück südlich angrenzend an den historischen Stegerwaldplatz liegen und damit Herzstück des neu entstehenden Quartiers werden. „Die überbaubare Fläche ermöglicht maximale Flexibilität“, betont Dorothea Sachs. Architekten seien relativ frei, das Gebäude zu gestalten.

Die städtische Kita Milchzahn an der Königsberger Straße Foto: Archiv

Einfügen wird sich die künftige Kita in die städtebaulich historisch gewachsene Platzsituation. Im Westen werden sich Wohnbauten mit maximaler Dreigeschossigkeit anschließen. Östlich entstehen zurzeit im Bereich Otto-Hue-Straße drei Mehrfamilienwohnhäuser mit mehr als 40 Wohneinheiten. Im nördlichen Bereich des Plangebietes sind vier Doppelhäuser vorgesehen, deren Lage teilweise ehemalige Standorte der Bergarbeitersiedlung aufgreift und die gleichzeitig neue, den Bestand ergänzende Wohnformen ermöglichen.

Weitere Auskünfte enthält das Exposé auf der Internetseite der Stadt Ahlen unter ahlen.de/start/themen/bauen-planen/baugrundstuecke/staedtische-grundstuecke/.

Angebote bis 30. September

Angebote sind schriftlich und unterzeichnet einzureichen bis spätestens 30. September, 12 Uhr. Weitere Auskünfte erteilt im Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen Dorothea Sachs unter

5 95 72 oder per E-Mail an sachsd@stadt.ahlen.de.