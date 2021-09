Millionen-Investition in den Eimer

Corona kurios: „Die Baumärkte waren auf einmal die Freizeitparks der Nation.“ Ralf Spohn schmunzelt, setzt dann als Geschäftsführer der Kunststofftechnik S&W GmbH Jopa hinter beide Pandemie-Jahre ein Umsatzplus von jeweils 20 Prozent. Nie wurde so viel nach dem Qualitätseimer „made in Ahlen“ gegriffen, nie so viel produziert am Standort im Gewerbegebiet Am Vatheuerhof. Der bundesweite Marktführer profitiert von der wiederentdeckten Heimwerkerliebe und investiert in diesen Wochen 3,5 Millionen Euro, um weiter ganz vorne mitzuspielen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch