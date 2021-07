Ministerin darf gerne öfter kommen

Fast auf die Minute pünktlich bog die Limousine mit Düsseldorfer Kennzeichen in die Ostbredenstraße ein. Nicht im Rathaus, sondern im Herzen des Ostenstadtteils, auf der kleinen Grünfläche zwischen Rosenbaum-Platz und Hansakreisel, empfing Bürgermeister Dr. Alexander Berger am Donnerstagabend NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach zu ihrem ersten Besuch in Ahlen. Was ganz im Sinne der CDU-Politikerin war, die auch vom heimischen Landtagsabgeordneten Hennig Rehbaum begrüßt wurde. Sie schaue sich die Projekte, für die ihr Haus Gelder bewillige, lieber vor Ort an als nur auf dem Papier, meinte Scharrenbach, die in dieser Woche auch schon Zuwendungsbescheide in Moers und in Brilon persönlich zugestellt hatte, in ei­nem Freizeitpark und in ei­nem Freibad.

Ostenstadtteil soll noch lebenswerter werden

Nun also die Ahlener Kolonie, wie die ehemalige Bergarbeitersiedlung „liebevoll“ genannt werde, so Berger. Ein sehr lebendiger, vielfältiger und multikultureller Stadtteil, den man in den nächsten Jahren „noch lebenswerter gestalten“ wolle. Die unter der Überschrift „Sozialer Zusammenhalt – Ahlen Süd-Ost“ geplanten Projekte wie die Umgestaltung der Hansastraße, Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs oder ein Fassaden- und Hofflächenprogramm seien in diesem Sinne „Investitionen in die Zukunft“. Auch die Ministerin zeigte sich überzeugt, dass die 312.000 Euro, die das Land bei Gesamtausgaben von 445.000 Euro übernimmt, gut angelegt sind. Auf jeden Euro aus öffentlichen Mitteln kämen acht Euro Privatinvestitionen, die dadurch freigesetzt würden.

Der Bürgermeister nutzte, nachdem er den Förderbescheid entgegengenommen und den Empfang quittiert hatte, die Gelegenheit, noch zwei andere Themen anzusprechen. So erinnerte er an das Jahrhundert-Hochwasser, das vor 20 Jahren, im Mai 2001, in den Straßen der Kolonie stand. Aus eigener Erfahrung seien darum viele Ahlener in diesen Tagen in Gedanken bei den Betroffenen der jüngsten Unwetterkatastrophe, die Teile von Nordrhein-Westfalen heimgesucht habe, und aus diesem Grund hätte auch die Stadt sich gerne solidarisch gezeigt mit den Flutopfern. Doch leider sei eine Spende aus Haushaltsmitteln nach Auffassung der Bezirksregierung nicht zulässig. Rat und Verwaltung überlegten nun, wie auf andere Weise unbürokratisch Hilfe geleistet werden könnte. „Dabei hoffen wir auch auf Ihre Unterstützung“, wandte sich der Bürgermeister an die Ministerin, die wohlwollend nickte.

Dank für Ministerentscheid zum Rathaus

Berger bedankte sich außerdem bei Ina Scharrenbach für ihre Entscheidung, das Ahlener Rathaus entge­gen der Empfehlung der oberen Denkmalbehörde beim Landschaftsverband nicht un­ter Schutz zu stellen, womit nun der Weg frei sei für einen zeitgemäßen Neubau. Dafür werde die Stadt fristgerecht bis Ende September den entsprechenden Förderantrag stellen. Und das werde nicht der letzte im Zuge der Realisierung des Bürgercampus sein. Die Ministerin dürfe also „gerne noch häufig wiederkommen“.

Bei einem kleinen Imbiss, angerichtet vom nahe gelegenen Restaurant „Royal“, plauderte Ina Scharrenbach nach dem offiziellen Teil noch eine ganze Weile angeregt mit den anwesenden Vertretern von Rat und Verwaltung. Stadtplaner Dennis Thiele und Quartiersmanagerin Karina Krzewina gaben kenntnisreich Auskunft zu den Projekten, die dank der Zuwendung aus Düsseldorf jetzt umgesetzt werden können.