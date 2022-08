Mischmüll brannte bei Rohstoffhandel

Feuerwehreinsatz an der Kruppstraße: Auf dem Lagerplatz eines Rohstoffhandels brannte am Montagnachmittag ein Materialhaufen.

Kunststoff- und Metallteile, die sich auf einem Lagerplatz an der Kruppstraße befanden, brannten am Montag.

Eine große Rauchwolke war am Montagnachmittag über dem Lagerplatz eines Rohstoffhändlers an der Kruppstraße sichtbar. Ein Materialhaufen hatte sich offenbar selbst entzündet. Dieser lag lag unmittelbar neben einer Lagerhalle. Die Disponenten der Feuerwehr Ahlen alarmierten zunächst mit dem Stichwort „Feuer 1 Zug“. Als sich die Kräfte auf der Anfahrt befanden, erschien es Einsatzleiter Thomas Wittenbrink angebracht, sofort das Stichwort auf einen weiteren Löschzug zu erhöhen, da davon ausgegangen werden musste, dass die Halle ebenfalls betroffen war. Die Brandursache wurde aber schnell aufgefunden. Unter anderem waren in dem dampfenden Haufen auch Kunststoff und Metall enthalten. Es wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz eingesetzt, um die Flammen mit einem Schaum-Wasser-Gemisch zu bekämpfen. Dies gelang dem Angriffstrupp nach kurzer Zeit. Ein weiterer Haufen mit Folien und Kunststoffen konnte rechtzeitig geschützt werden. Dieser hätte bei der Größe deutlich mehr anrichten können, so die Feuerwehr. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Abfallhaufen auf weitere Glutnester untersucht. Eine halbe stunde später könnte die Meldung „Feuer aus“ alle Beteiligten aufatmen lassen und es begannen die Aufräumarbeiten.