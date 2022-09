Mit 43 Löschmaschinen nonstop im Einsatz

Agrarflug Helilift flog noch nie so viele Stunden

Ahlen

Mit 43 Löschhubschraubern ist das Ahlener Unternehmen Agrarflug Helilift in Spanien und Portugal nonstop in der Waldbrandbekämpfung. Noch nie seien so viele Einsatzstunden geflogen worden, bilanziert Geschäftsführer Dennis Beese schon jetzt.

Von Ulrich Gösmann