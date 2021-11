Mit Abfallbehältern gegen die Vermüllung

„Saustall Zeche“: Direkt an Ort und Stelle werden Verpackungen und Essensreste oft von ihren Verzehrern entsorgt.

Das Problem ist bekannt: Die Straßen rund um das Zechengelände dienen vor allem in den Abend- und Nachstunden als Rennstrecken für aufgemotzte Karossen. Die Folge: Die Anwohner kommen nicht mehr in den Schlaf. Die Strecke zwischen Stapel- und Bergamtsstraße, im Volksmund besser unter „McDonald‘s-Straße“ bekannt, wird von vielen als Verzehrmeile betrachtet, wo man den Abfall direkt an der Straße entsorgt.

Nach dem Auftritt von Katrin Dobsch in der vorangegangenen Sitzung des zuständigen Ausschusses für öffentliche Einrichtungen im September dieses Jahres beraumte die Verwaltung am 26. Oktober ein Gespräch mit den Anwohnern an, auf dem die verschiedenen Vorschläge auf den Tisch kamen.

In der Sitzung des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen, Digitalisierung und Anregungen informierte Rechtsdirektorin Gabriele Hoffmann die Mitglieder über die Ergebnisse. Danach ist der Einbau von insgesamt vier Schwellen auf der Bergamtsstraße und der Zechenstraße vorgesehen, um Rasern das Leben schwer zu machen. Sowohl am Mannschaftsgang als auch an der Verzehrmeile sollen weitere Abfallbehälter aufgestellt werden. „Mit Vogelschutz“, wie Hoffmann eigens ergänzte, „weil bekanntlich auch Vögel gern Abfall durchwühlen.“

Nächtliche Anliegerstraße nicht umsetzbar

Die noch weitergehende Forderung des Bürgerantrags, die Bergamtsstraße abzuklemmen und damit für den Durchgangsverkehr zu sperren, sei nicht umsetzbar. Zweifel meldete Hoffmann auch an der Zielrichtigkeit der geforderten temporären Umwidmung der Zechenstraße während der Nachtstunden zur Anliegerstraße an.

„Wir bleiben mit den Anwohnen im Gespräch“, versicherte die Rechtsdirektorin. Auch der Ausschussvorsitzende Ralf Marciniak zeigte sich stark an einem Fortführung es Dialogs interessiert und betonte: „Ich stehe mit den Anwohnern in Kontakt.“

Zu der vom Ausschuss geforderten versuchsweisen Einführung einer Einbahnstraßenregelung auf der Hansastraße erklärte Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, dass sich der Versuch leider verzögert habe. Als Nächstes würden Verkehrszählungen vorgenommen. Im ersten Quartal 2022 folge dann die Einrichtung der Einbahnstraße. „Wir hinken schon ein halbes Jahr hinterher“, merkte Serhat Ulusoy (SPD) an.