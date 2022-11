Mit AR-Brille an der Maschine

Der Maschinenbauer Leifeld Metal Spinning freut sich über einen gelungenen Auftritt bei der Internationalen Technologiemesse für Blechbearbeitung in Hannover. Mit am Stand diesmal auch Vertreter des japanischen Mutterkonzerns Nihon Spindle.

Nach drei Jahren Messepause stellte die Leifeld Metal Spinning GmbH auf der 26. Internationalen Technologiemesse für Blechbearbeitung in Hannover eine ganze Reihe an Neuentwicklungen vor. Auf über 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentierte der Maschinenbauer laut Pressemitteilung das Produktportfolio von Leifeld und Nihon Spindle. Ein besonderes Highlight waren die Live-Vorführungen an der Drückmaschine SC 310 mit Leifeld Smart Control und die Vorstellung der Augmented Reality Brille, die bei den Messebesuchern aus aller Welt für Begeisterung sorgte.

Über 38.000 Fachbesucher

Bei der diesjährigen „EuroBlech“ stellte Leifeld an vier Messetagen seine neuesten Entwicklungen den über 38.000 Fachbesuchern vor. Marketingleiterin Beate Hiltrop zieht ein positives Resümee: „Lange haben wir darauf gewartet, unsere Innovationen endlich wieder persönlich dem Fachpublikum zu präsentieren. Wir hatten eine hervorragende Woche auf der EuroBlech mit einer Rekordzahl von Leads. Die Atmosphäre in den Messehallen ist nahezu euphorisch und unsere Standbesucher freuen sich, Maschinen und Technologien live zu erleben.“

Verfahrenstechniker Andreas Drepper führte die Drückmaschine SC 310 mit der Marktneuheit Leifeld Smart Control vor. Im Rahmen der Digitalisierung hat Leifeld eine Lösung entwickelt, die künstliche Intelligenz in die Steuerungstechnik der Maschine integriert, den Bediener unterstützt und automatisierte Prozessanpassungen ermöglicht. Mittels Drück- und Projiziertechnik fertigt die Messemaschine Hundenäpfe aus Edelstahl, die sich als beliebtes Präsent unter den Messebesuchern herausstellte.

Mit den Drückmaschinen von Leifeld fertigen Kunden verschiedene Metallteile. Foto: Leifeld Metal Spinning

Leifeld präsentierte sich auf der „EuroBlech“ erstmalig gemeinsam mit der japanischen Muttergesellschaft Nihon Spindle. CEO Oliver Reimann freute sich über die Verstärkung im Messeteam durch die japanischen Kollegen: „Wir profitieren enorm von unserer finanzstarken und erfahreneren Muttergesellschaft Nihon Spindle. Insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gelingt es uns mittels einer soliden finanziellen Grundlage, langen Lieferterminen gegenüber Endkunden entgegenzuwirken.“ Leifeld bietet seinen Kunden ergänzend zu dem bestehenden Portfolio Maschinen von Nihon Spindle an. Auf besonderes Interesse stießen Maschinen zur Herstellung von Rotorwellen für Elektrofahrzeuge. Mehr Klimaschutz und gesetzliche Vorgaben zur Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes verlangen nach neuen Lösungen in der Automobilindustrie.

Digitalisierung und Industrie 4.0

Weitere Schwerpunkte legte die Messe auf Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung und Industrie 4.0. „Wir arbeiten kontinuierlich an neuen Technologien, Verfahren und Produkten. Zukünftig setzen wir beispielsweise AR-Brillen ein, um unseren Kunden schnell und effizient Hilfestellungen zu geben“, so Oliver Reimann. „Mit der Augmented Reality Brille teilen Maschinenbediener ihre Echtzeit-Ansicht mit unseren Service-Experten. Die Anwender können die Brille mit ihren Augen oder Sprachbefehlen steuern, so bleiben die Hände frei, um ungehindert an der Maschine zu arbeiten, während sie die benötigte Hilfe erhalten.“ Bei der „EuroBlech“ konnten die Besucher die AR-Brille testen.