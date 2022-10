Mit Atemschutz in die Kita

Zum alten „Kigaro“-Gebäude rückte die Feuerwehr aus. Wo bis vor Kurzem noch 60 Kinder spielten, wurde bei einer Übung die Vermisstensuche in stark verrauchten Räumen geübt.

Verrauchtes Gebäude mit vermisster Person: Der Löschzug Hauptwache simulierte im alten Gebäude des „Kigaro“ an der Rottmannstraße einen Atemschutzeinsatz.

Die über 60 Kinder sind seit Kurzem aus dem alten Gebäude des „Kigaro“ an der Rottmannstraße ausgezogen, weil dieses abgerissen wird, um einen Neubau zu realisieren. Dennoch war am Mittwochabend noch einmal viel Betrieb an diesem Leerstand. Für den sorgten aber nicht etwa spielende Kinder, sondern vielmehr eine Übung der Feuerwehr, die sich über diese Möglichkeit zur Simulation des Ernstfalls freute.

„ »Hier können wir auch mal etwas robuster vorgehen.« “ Löschzugführer Jens Schüsseler

„Hier können wir auch mal etwas robuster vorgehen“, so Löschzugführer Jens Schüsseler. Daher sei es sehr gut, dass die Feuerwehr das dem Abriss geweihte Gebäude für eine Übung nutzen dürfe. Der Löschzug Hauptwache rückte mit insgesamt vier Löschfahrzeugen und fünf Trupps unter Atemschutz an.

Durch zwei verschiedene Eingänge verschafften sich die beteiligten Feuerwehrleute einen Zugang ins Gebäude, wo sie die stark verrauchten Räumlichkeiten nach einer vermissten Person absuchten. Bei der Simulation eines Atemschutzeinsatzes stand zudem auch das Entrauchen des Gebäudes mithilfe von Holstrahlrohren im Fokus.

Wertvolle Erfahrung für neue Atemschutzgeräteträger

Nach Beendigung der Übung, bei der insgesamt 25 Feuerwehrkameraden mitwirkten, zog Schüsseler ein positives Fazit. „Es hat alles geklappt, was wir uns vorgenommen haben“, betonte er. Besonders wertvoll sei die Übung für acht neue Atemschutzgeräteträger gewesen, die das im Rahmen eines Lehrgangs frisch erworbene Wissen unmittelbar an einem unbekannten Objekt anwenden konnten.