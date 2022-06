Mit Charme und ganz viel Gefühl

Songs aus den beliebtesten Musicals sind am 2. Juli im Hof Münsterland zu hören. Auch aus „König der Löwen“.

Das deutschlandweit agierende Ensemble Movie & Motion startet in diesem Sommer wieder mit einer kleinen Musical-Fieber-Veranstaltungsreihe und erstmals kommt die Show am 2. Juli (Samstag) auch nach Ahlen. Das Ensemble gastiert im Hof Münsterland an der Kruppstraße.

Von den fünf professionellen Sängerinnen und Sängern werden laut Ankündigung mehr als zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung mit den schönsten Musicalmelodien geboten, zudem sind Songs aus den Bereichen, Film, Pop, Swing und Klassik zu hören.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich unter anderem auf Hits aus den Musicals „Die Schöne und das Biest“, „Miss Saigon“, „Phantom der Oper“, „Der König der Löwen“ sowie auf Titel von Michael Bublé, Johannes Oerding, Adele, Roger Cicero, Queen und mehr freuen. Als Special Guest ist Sascha Renier dabei, ein junger Singer/Songwriter, der bereits als Vorprogramm bei Nena und Revolverheld das Publikum begeistert hat. Es soll ein runder Abend sein, der keine Wünsche offen lässt: „Langweilig geht eben anders“, verspricht Veranstalterin und Darstellerin Steffi ­Koeltsch.

Perfektes Spiel

Neben Steffi Koeltsch (Musicaldarstellerin und Vocalcoach) stehen Nick Köhler (Musicaldarsteller), Rachel Tedder (Opernsängerin und Musicaldarstellerin) und Jörg Piron (Sänger) auf der Bühne. Sie verstehen das perfekte Spiel auf der Klaviatur der Gefühle und sind sicher, das Publikum mit Charme und Können in kürzester Zeit in ihren Bann ziehen zu können.

Wer bei dem Happening dabei sein möchte, sollte schnell reservieren, da die Anzahl der Tickets begrenzt ist. Die Tickets für das Open-Air-Konzert am 2. Juli um 20 Uhr kosten 25 Euro und sind erhältlich unter konzert@sk-entertainment.de, Telefon 05241/46 05 08, sowie direkt im Hof Münsterland unter der Telefonnummer 7 32 26 oder 70 14 85.