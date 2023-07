Mit cooler Deutschlandbrille Poppi angefeuert

Mit einem 6:0-Erfolg startete die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM der Frauen am Montag in das Turnier in Australien und Neuseeland. Kinobetreiber Martin Temme hatte für die Liveübertragung seinen Saal I im „Cinema Ahlen“ zur Verfügung gestellt.

Die Sorgen, die Martin Temme am Montagmorgen noch quälen, erweisen sich als unbegründet. Um kurz vor halb elf Uhr ist der Imo-Moszkowicz-Saal im „Cinema Ahlen“ zu einem guten Drittel gefüllt. Die Ankündigung des Kinobetreibers, die Spiele der deutschen Frauen bei der Fußball-WM übertragen zu wollen, hat die Fans schon vor Wochen elektrisiert. Deren Altersspanne reicht von unter zehn bis über 70. Was alle vereint, ist das Interesse am Frauenfußball, das mit der erfolgreichen Teilnahme an der Europameisterschaft 2022 in England mit dem Vize-Titel auch hierzulande sprunghaft gestiegen ist.

Spielgeschehen fesselt von Anfang an

Lena und ihr Bruder Lionel spielen beide Fußball, während ihre Mutter als ehemals Aktive zum „Team Handball“ gehört. Ehrensache, dass sie ihre Kinder trotzdem zum ersten Rudelgucken ins Kino begleitet. Die coole Deutschlandbrille setzt Lena während der Übertragung ab, um das Spielgeschehen auf der großen Leinwand zu verfolgen. Und das fesselt von Anfang an, denn die Mädels von Bundestrainerin Martina Tecklenburg-Voss machen vom ersten Augenblick den Eindruck, dass sie nach eher enttäuschenden Vorbereitungsspielen nichts anbrennen lassen wollen, wobei es ihnen die Marokkanerinnen vor allem in der ersten Halbzeit nicht leicht machen.

Lena spielt selbst bei Rot-Weiß Ahlen Fußball. Foto: Dierk Hartleb

Doch so beherzt die Atlas-Löwinnen mit pfeilschnellen Sturmläufen ihrem Ruf alle Ehre machen, ziehen sie doch in den Zweikämpfen den Kürzeren. Am Ende steht es 6:0, nicht zuletzt dank einer starken Alexandra Popp. Anders als die meisten im Saal hat Sarah als Marokkanerin ihren Landsfrauen die Daumen gedrückt. „Die Deutschen waren besser“, gibt sie ohne zu zögern zu. Die gleichaltrigen Freunde Bachir und Aynan, die Thomas Vienhues mitgebracht hat, kicken bei DJK Vorwärts. Klare Sache, dass sie mit Deutschland halten. Für Christian Rätzel, Co-Trainer der Frauenmannschaft von RWA, war es in der zweiten Halbzeit ein überzeugender Auftritt, wohingegen er in der ersten noch Luft nach oben gesehen hat.