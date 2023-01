Mit dem „Mediterran“ eine Küche weniger

Silvester war ihr letzter Tag. Jetzt ist das Restaurant „Mediterran“ in der Ahlener Fußgängerzone geschlossen. Ibro und Milja Rizvic verabschieden sich in den Ruhestand.

Die Zahl der Restaurants in der Wersestadt sinkt weiter. Am Silvestertag hatte das „Restaurant Mediterran“ der Familie Rizvic in der Ahlener Fußgängerzone seinen letzten Tag. Da der Pachtvertrag Ende 2022 ausläuft und die Gesundheit von Ibro und seiner Ehefrau Milja Operationen erforderlich macht, entschloss sich das Paar, in den Ruhestand zu gehen. Die Eheleute, die über dem Lokal gewohnt haben, bleiben in Ahlen.