Mit dem Sprachwitz Heinz Erhardts auf Brautschau

Am Ende musste Stefan Keim doch allein in sein Heim nach Wetter an der Ruhr fahren. Und das, obwohl er sich doch so ins Zeug gelegt hatte, das Herz einer Frau zu erobern. Oder zumindest bei seinem Auftritt als Heinz Erhardt am Freitagabend im Geisthövel 2.0 den Anschein gab.

Dabei zog der Kabarettist alle Register seiner Vortragskunst und ließ den beliebtesten Komiker der Wirtschaftswunderjahre in Sprache, Mimik und Gestik wieder auferstehen. Keim, der von Gastgeber Hartmut Rogalla kurz vorgestellt wurde, nahm sich Zeit, das Publikum an den Humor Erhardts und seinen einzigartigen Sprachwitz heranzuführen. Die ersten Lacher landete er mit den Erhardtschen Urlaubsreminiszenzen aus Italien und Südfrankreich. Beim Publikum fielen diese deutlich bescheidener aus, schallte ihm doch als Wunschziel Schloss Oberwerries entgegen.

Bei den griechischen Göttern gab es für Keim jedenfalls keine brauchbaren Anleihen für den Frauenwunsch. Auch die deutschen Klassiker wie Goethe, Schiller und die Romantiker erwiesen sich bei der Suche nach ewig Weiblichen nicht wirklich hilfreich. Weil sich auch Willi Tell trotz seines erfolgreichen Schusses mit der Armbrust, mit dem er den Wurm erlegte, als ungeeigneter Ratgeber erwies, blieb Minnesänger Keim nur Fräulein Mabel, auch wenn es bei ihr mit dem Hofmachen auch nicht so recht klappen wollte.

Musical über „Müllionen“

Dann doch lieber Ritter Fips, mit dem Keim nach der Pause zurückkehrte, dessen Protagonist zwar mit nicht allzu viel Hirnmasse gesegnet zu sein schien, aber dafür mit umso stärkerer Willenskraft zu Werk ging. Nicht zuletzt der Plan, sich einer Frau als erfolgreicher Komponist eines Musicals über „Müllionen“ anzudienen, ging daneben. Auch das war Heinz Erhardt, ein Komiker, der sich für keinen Kalauer zu schade war.

Um ein wenig Distanz zwischen sich und dem Komiker zu legen, blätterte Keim zwischenzeitlich in der Biografie des Künstlers, dessen Töchter ihm berichtet haben, dass nicht alles im Leben ihres Vaters komisch war. Mit einer Gesangslage als Carmen in der gleichnamigen Oper von Georges Bizet steuerte Keim auf den Höhepunkt des Programms zu, das selbstredend nicht ohne das Kultgedicht über „Die Made“ enden konnte.

Die Stimmung zum Überschäumen brachte Keim endgültig mit seiner Ode an die Herzensdame dieses Abends namens Anneliese. Das Schicksal wollte es, dass Anneliese „Peggy“ Hilke in der ersten Reihe saß. Ihr legte Keim seine Ode an Anneliese, improvisiert aus dem Wörterdreiklang Leidenschaft, Blumenkohl und Geschirrspüler, zu Füßen. Dafür gab es nicht nur tosenden Beifall, sondern auch eine Umarmung durch die Adressatin. Insgesamt ein gelungener Auftakt einer Kleinkunstreihe, die der Gastwirt Hartmut Rogalla gern fortsetzen will.