Mit dem Wiegenlied in den Abend

Nicht die sonst bekannten Lieder zur Weihnachtszeit bot das Konzert in der St.-Marien-Kirche, vielmehr war der Mix, den die Chöre boten, international. Das kam bei den Konzertbesuchern in dem fast voll besetzten und gut beheizten Gotteshaus sehr gut an. In drei Ansprachen wandte sich Pfarrer Willi Stroband an das altersgemischte Publikum.

Maja Bartuli spielt Violinsolo

Das festliche Konzert gestalteten das Vokalensemble St. Marien und der Mädchenchor der Musikschule. Die Leitung hatten Kantor Martin Schumacher und Uta Rathmer-Schumacher. Besonders fiel die junge Violinsolistin Maja Bartuli mit ihrem gekonnten Vortrag auf.

„Sie haben genau das Richtige für heute Abend ausgesucht“, befand Pfarrer Willi Stroband, nachdem zuvor „All Praise To Thee“ von Thomas Tallis vom Mädchenchor und Vokalensemble sowie vom Vokalensemble „Maria durch den Dornwald ging“ und „Veni, Veni Immanuel“ erklungen waren.

Sehr gut besucht war das Adventskonzert in der St.-Marien-Kirche. Foto: Reinhard Baldauf

Im Angesicht der Krippe erklärte der Seelsorger, was Lukas in seinem Evangelium mit der Beschreibung des Kindes in der Krippe sagen wollte: „Jesus war ein Mensch wie du und ich.“ Damals lebten Mensch und Tier unter einem Dach, das Vieh wärmte das Haus. Weiter meinte Willi Stroband: „Jeder kann sich seine Krippe ausmalen, wie er es möchte.“ Keine Frage, bei ihm gehört ein königsblaues Trikot dazu.

Der Mädchenchor glänzte mit drei englischen Liedern, darunter „This Little Babe“. Es folgten ein Violinsolo von Maja Bartuli und zwei weitere englische Lieder mit dem Vokalensemble.

„Hallelujah“ einer der Höhepunkte

Einer der Höhepunkte des Konzerts war das „Hallelujah“, an dem Leonard Cohen über Jahre hinweg geschrieben hatte. Am Ende sind es 150 Strophen geworden. „Das haben nicht einmal die Beatles geschafft“, kommentierte Stroband diese Leistung. Der Song, der Anfang der 1980er-Jahre erschienen ist, wurde sogar von Bob Dylan gecovert. Trotzdem fand „Hallelujah“ kaum Beachtung. Dies änderte sich erst mit dem Kinofilm „Shrek“. So hielt Pfarrer Stroband fest: „Das Lied passt immer.“

Nach weiteren Vorträgen des Mädchenchors und des Vokalensembles verabschiedete Stroband das Publikum, wünschte frohe Weihnachten sowie alles Gute für das neue Jahr. Auf zwei englische Lieder mit dem Mädchenchor folgte zum Abschluss noch das von beiden Chören gesungene „Weihnachtswiegenlied“.