„Mit der Kirche aufs Land und Höfe anders erleben – dieses Mal mit Maiandacht“: Das haben sich die Ahlener Landfrauen, der landwirtschaftliche Ortsverein, die katholische Landjugendbewegung KLJB und die Pfarrgemeinde St. Bartholomäus vorgenommen. „Die Andacht wird in diesem Jahr auf eine etwas andere Art stattfinden, genauer mit einem anderen Vorlauf“, verrät Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig bei der Ankündigung am Dienstag. In Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftlichen Verbänden sei eine Idee aufgekommen. „Wir machen eine Radtour entlang der Bildstöcke und Hofkreuze bis zur Kapelle Borbein“, so Landfrauen-Sprecherin Birgit Schlüter.

Drei Höfe als Ziele

Gestartet wird mit dem Rad am Sonntag (15. Mai) um 14 Uhr an der St.-Bartholomäus-Kirche. „Wir werden auf der geplanten Route drei Höfe mit einem Hofkreuz oder Bildstock anfahren“, führt Ralf Storkamp vom Landwirtschaftlichen Ortsverein aus. An den Stationen bekommen die Teilnehmenden einen kleinen Einblick in die Geschichte des Hofes und den Bezug zu Bildstock oder Kreuz. Nach der ausgiebigen Fahrradrunde ist der Abschluss mit einer Maiandacht an der Borbeiner Kapelle. „Hier stehen kalte Getränke und Kaffee bereit“, lädt Adrian Storkamp von der Landjugend ein. Dazu sei noch ein Mitbringbüfett vorgesehen, sagt Barbara Ruhkamp: „Die Mitradelnden sind eingeladen, mit Gebäck und Kuchen für ein Picknick zu sorgen.“ Wer nicht mehr so sicher auf zwei Rädern ist, kann sich unter Telefon 76 05 90 für eine Fahrgelegenheit melden. Sonst ist keine Anmeldung erforderlich.

Verständnis für die Landwirtschaft

Ziel der Aktion ist es, wieder etwas mehr Verständnis für die Landwirtschaft zu wecken. Und die Gemeinde möchte die Besonderheit dieser historischen Form der Volksfrömmigkeit erklären. Schließlich haben Kreuze und Bildstöcke nicht selten einen tragischen Hintergrund. Bei einer der angesteuerten Landmarken handelt es sich um die Erinnerung an ein tragisches Unglück. Errichtet wurde der Bildstock, um an zwei Frauen zu erinnern, die in Folge eines Blitzeinschlags ums Leben gekommen waren.