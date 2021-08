„Mit einer Stadt ist man nie fertig“

Spannend sei es für sie, durch den Ahlener Osten zu fahren: Regierungspräsidentin Dorothee Feller schaute sich bei ihrer Sommertour verschiedene städtebauliche Projekte an.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller auf Sommertour in Ahlen

Wie hat sich der Ostenstadtteil entwickelt und wie haben die von der Bezirksregierung Münster genehmigten Fördergelder des Landes NRW gewirkt? Regierungspräsidentin Dorothee Feller machte sich am Dienstagnachmittag bei einer Sommerradtour mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger ein Bild davon.

„Die Stadt Ahlen ist ein guter und dankbarer Abnehmer von Fördermitteln“, lobte Dorothee Feller gleich zu Beginn ihres Besuches. Viele Projekte könnten die Kommunen schließlich nicht allein stemmen. Für die Regierungspräsidentin hatte das Besuchsprogramm persönliche Züge. Denn als Dezernentin in der Bezirksregierung, gehörte seinerzeit die Bearbeitung des Förderantrags zur Entwicklung des Zechengeländes zu ihren ersten Aufgaben.

Eine gemeinsame Vergangenheit

„Ich musste doch mal gucken, was mein ehemaliger Dezernent so als Bürgermeister macht“, scherzte Dorothee Feller und verwies auf die gemeinsame Vergangenheit mit Dr. Alexander Berger in der Bezirksregierung. Beide betonten die gute Zusammenarbeit der beiden Behörden. „Wir fühlen uns bei der Bezirksregierung gut aufgehoben – auch als Ratgeber“, bedankte sich der Bürgermeister.

Hermann Huerkamp, Geschäftsführer der Projektgesellschaft Westfalen, und Jörg Hakenesch, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, erklärten beim Rundgang über die Zeche, dass mit der Planung der Osttangente als Verbindung zur A 2 das Interesse von Betrieben an leerstehenden Flächen auf der Zeche sprunghaft zugenommen habe. Die Stadt sei gerade dabei, insgesamt 35 000 Quadratmeter von „NRW Urban“ zu kaufen, um dann in die Vermarktung gehen zu können.

Die Nachfrage nach Flächen auf dem Zechengelände ist mit der Planung der Osttangente gestiegen. Davon konnte sich Dorothee Feller überzeugen. Foto: Ralf Steinhorst

Gleiches gilt für die Maschinenhalle, für die zurzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt wird. „Ich bin immer fasziniert von den Riesenmaschinen“, gab Dorothee Feller im Gebäude unumwunden zu. Auch der gastronomische Bereich mit dem „Shim Sham“ beeindruckte die Regierungspräsidentin.

An der neuen Wersebrücke zur alten Zechenbahntrasse wurden Erinnerungen an das Hochwasser in der Kolonie 2001 wach. Dem war mit Fördermitteln die Renaturierung des Flusses gefolgt. „Dafür haben wir zwölf Millionen mit 80 Prozent Förderung ausgegeben“, erklärte Bernd Döding, Leiter der Umweltbetriebe.

Anschließend führte die Radtour durch die Kolonie, wo Dorothee Feller die spitzen Dächer der alten Bergbauhäuser auffielen. Das sei anders als in Bottrop.

Die Riesenmaschinen beeindruckten Dorothee Feller. Hermann Huerkamp, Dr. Alexander Berger und Markus Gantefort erklärten die Planungen für das Gebäude. Foto: Ralf Steinhorst

Auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz, der ebenfalls mit Fördermitteln umgestaltet werden soll, hatte die Regierungspräsidentin als Vergleich ein ähnliches Projekt in Rheine-Mesum im Blick. Stadtentwickler Markus Gantefort, der die Neuentwicklung des Platzes erläuterte, nahm das als Idee auf, sich auch dort einmal umzuschauen.

„Das wird ein Platz sein, der belebt ist“, stellte er in Aussicht. Dorothee Feller fragte nach der Zukunft von Kirmes und Zirkus dort, wurde aber umgehend beruhigt. Beides werde bleiben.

Letzte Station war der neue Bauhof mit seinem Verwaltungsgebäude. „Sie haben hier aber einen schicken Hof“, bemerkte Dorothee Feller. Bernd Döding erinnerte daran, dass die Planungen bereits seit 2008 liefen: „Da kann man mal sehen, wie lange das dauert.“

Dr. Alexander Berger, Dorothee Feller und Bernd Döding auf der neuen Wersebrücke an der alten Zechenbahntrasse. Foto: Ralf Steinhorst

Seit Mai besucht Dorothee Feller wieder die Kommunen im Regierungsbezirk, was ihrer Aussage nach aufgrund der Unterschiedlichkeit sehr spannend sei. Der Besuch gerade des Ahlener Ostens sei für sie sehr interessant gewesen, hier finde viel Leben statt. Der Stadtteil zeige aber auch eines: „Mit einer Stadt ist man nie fertig.“ Ohne Landesförderungen und dem Mitmachen der Bürger laufe das nicht.