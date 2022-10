Mit geballter Frauenpower im Einsatz für Kinder

Kirsten Ueckmann ist neue Vorstandsvorsitzende des LR Global Kids Fund (LRGKF). Diesen Beschluss traf jetzt die Mitgliederversammlung des Ahlener Kinderhilfevereins. Die 56-Jährige ist seit über zehn Jahren fester Bestandteil des LRGKF-Vorstandsteams und tritt in ihrer neuen Rolle die Nachfolge von Andreas Friesch an.

Die Wahl zur Vorstandsvorsitzenden ist für Kirsten Ueckmann ein bedeutendes Ereignis, heißt es in der Pressemitteilung. Die Gütersloherin macht deutlich, wie sehr sie sich über ihre neue Aufgabe freut: „Kinder sind unsere Zukunft. Vielen von ihnen wird jedoch eine gute Bildung und damit die Chance auf eine vielversprechende Zukunft verwehrt. Gerade in der aktuellen Zeit ist unsere Hilfe unerlässlich. Die Welt vieler benachteiligter Kinder mit jedem Tag ein kleines bisschen besser zu machen, ist mir und dem gesamten LRGKF-Team sehr wichtig.“

Unterstützung benachteiligter Kinder

Unterstützt wird Kirsten Ueckmann in ihrer neuen Funktion von Almut Kellermeyer, die weiterhin als stellvertretende Vorsitzende für die nächsten zwei Jahre tätig sein wird. Mit der Wahl des neuen Vorstands stehen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte zwei Frauen an der Spitze des LRGKF. Das freue sie sehr, betont Almut Kellermeyer: „Mit geballter Frauenpower werden wir weiterhin alles daran setzen, benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen, zum Beispiel durch vielfältige Bildungsangebote und mit Hilfe wirkungsvoller Maßnahmen zur Persönlichkeitsentwicklung.“

Almut Kellermeyer Foto: LR Global Kids Fund

Weltweit wachsen viele Kinder und Jugendliche in prekären Verhältnissen auf. Sie sind durch Armut oder Kriege beeinträchtigt. Oft sind ihre Familien nicht in der Lage, ihnen den Zugang zu Bildungsmaßnahmen zu ermöglichen. Deshalb ist die Unterstützung durch gemeinnützige Organisationen für diese Kinder und Jugendlichen essenziell. Als Förderer weltweiter Kinderhilfsprojekte investierte der LRGKF im Jahr 2021 rund 520.000 Euro in 17 Projekte wie beispielsweise das RTL-Kinderhaus Lunch Club.