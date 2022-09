Mit Licht und Schatten um die Welt

Landschaften, Tiere, Pflanzen und Gebäude zauberten „Die Mobilés“ auf die Leinwand in der Stadthalle – und das nur mit ihren Körpern und Licht. Das achtköpfige Schattentheater begeisterte sein Publikum.

Die Show „Moving Shadows“ am Samstagabend in der Stadthalle hätte weit mehr als die nicht einmal 200 Zuschauerinnen und Zuschauer verdient. Diese waren aber umso begeisterter. „Die Mobilés“ verzauberten das Publikum, das auf eine Reise rund um die Welt, aber auch durch die Geschichte und besonders die Musik-Geschichte mitgenommen wurde. Nicht nur Schattenbilder zauberten die acht Akteure auf die Leinwand, sondern ganze Geschichten.

Am Ende erfuhren die Zuschauer und Zuschauerinnen, wie die Größenunterschiede gezaubert wurden. Ein Blick hinter die Kulissen verschaffte Klarheit. Die acht Künstlerinnen und Künstler erschufen mit den Silhouetten ihrer Körper Landschaften, Tiere, Pflanzen und Gebäude auf der Leinwand. Immer wieder gab es dafür Szenenapplaus.

Blicke in die Musik-Geschichte

Sehr gut kamen die Blicke in die Musik-Geschichte an, die von der Klassik bis in die heutige Zeit reichten. Da fehlten Elvis, die „Beatles“, Jimi Hendrix, „Queen“, „Abba“ und Michael Jackson nicht. „In unserem Veedel“ von den „Bläck Fööss* gehörte ebenso dazu wie Schlagersängerin Helene Fischer.

„Blackbird“ vom „Weißen Album“ der „Beatles“ untergelegte eine Szene, aber auch „Surfin’ USA“ von den „Beach Boys“. Überraschend war für viele das Lied „Heidi“. Bei der Reise um die Welt führte der Weg unter anderem nach Schottland. „Mull“ steht in Schottland für „Kap“ oder „Vorgebirge“. Dieses „Mull“ ist das Irland am nächsten liegende Kap im Süden der schottischen Halbinsel Kintyre westlich von Glasgow. Weltberühmt wurde es durch den Song „Mull Of Kintyre“ von Paul und Linda McCartneys Band „Wings“.

Harry Potter, Indianer Jones und Winnetou

Der Gang durch die Geschichte und rund um die Welt beinhaltete auch Harry Potter, Indiana Jones und Winnetou sowie „Easy Rider“ und die „Titanic“. Die Geburt Jesu fehlte ebenso wenige wie die Schlacht von Hastings im Jahr 1044, in welcher William der Eroberer England in Besitz nahm und erster König wurde. Zu der Entwicklungsgeschichte der Menschheit von der Höhlenmalerei bis heute gehörte auch die erste Eisenbahn.

Auch den Kultfilm „Easy Rider“ griff die Gruppe „Die Mobilés“ auf. Foto: Reinhard Baldauf

Die Show zeigte sich damit als ideenreich, voller Abwechslung und durchaus lehrreich. Die Crew wurde am Ende der Vorstellung mit Applaus überschüttet. Die einzelnen Künstlerinnen und Künstler des Schattentheaters wurden dann auch verdientermaßen namentlich vorgestellt.