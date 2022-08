Mit Markt und Lichterglanz durch den Ahlener Advent

Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung, finstere Schaufenster in der Nacht und zu guter Letzt auch noch Geschäftstüren, die nur zum Rein- und Rauskommen geöffnet werden: Die Energiesparverordnung des Bundes und darüber hinaus gehende Vorschläge aus dem politschen Berlin sorgen am Dienstag in Ahlen für ein geteiltes Echo. Das Thermometer steht derweil auf sommerlichen 30 Grad.

Udo Hinkelmann, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, spricht Klartext: „Nach heutigem Stand wird es einen Weihnachtsmarkt und eine Weihnachtsbeleuchtung geben.“ Im Moment, erklärt er am Mittag im Redaktionsgespräch, befänden sich die Hütten in der Überarbeitung, damit das Event wie geplant durchgeführt werden könne. „Sollte von der Politik noch ein generelles Verbot ausgesprochen werden, werden wir dem natürlich nachkommen“, schiebt Hinkelmann hinterher.

Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Alfred Kruse wird noch nicht konkret: „Wir müssen schauen, was die Vorgaben aus Berlin sind und dann gucken: Ist daraus für uns was abzuleiten?“ Zugleich müsse dann auch mit dem Auftraggeber Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen gesprochen werden. Es sei zu erwarten, dass in den nächsten Tagen Konkretes aus Berlin vorliege.

Sylvia Sommer, Sprecherin der Kaufmannschaft bei Pro Ahlen, positioniert sich klar für eine Weihnachtsbeleuchtung. „Wir brauchen sie im Ahlener Advent für eine attraktive Innenstadt. Sonst vertreiben wir uns die Kunden.“ Die dann andere Städte ansteuerten, um beim Bummel festlich eingestimmt zu werden. Die Vorweihnachtszeit sei die wichtigste für den Einzelhandel, der durch die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren schon genug gelitten habe. Ohne Beleuchtung sehe es auch um das Weihnachtsgeschäft finster aus. Kerzen seien wohl kaum eine Alternative.

Mit einem Abschalten der Schaufensterbeleuchtung in den Nachtstunden, so Sommer, könne sie leben. „Ich glaube nicht, dass nach 22 Uhr noch viele durch die Stadt bummeln. Für überflüssig hält die Sprecherin der Kaufleute die Diskussion um dauergeöffnete Eingangstüren, jedenfalls in Ahlen. Dann, wenn Energie gespart werden solle, seien die meisten Türen eh geschlossen. Und in warmen Monaten täte etwas frische Luft in den Läden ganz gut.