Mit Mountainbike im Himalaya

Allein mit dem Mountainbike auf 5000 bis 6500 Metern Höhe im Himalaya, über 1100 Kilometer durch das glühende Andalusien, über steile Schneefelder in den Pyrenäen, im nassen Hochland Norwegens: Projekte dieser Art müssen nicht nur sehr gut vorbereitet sein, sie verlangen auch eine gehörige Portion Idealismus und Risikobereitschaft. Über seine Abenteuer in den europäischen Gebirgen wie den Karpaten, Abruzzen, Pyrenäen und Alpen) sowie in Ländern wie Spanien oder Wales bis hin zum Himalaya berichtet Sascha Beselt bei seinem Vortrag auf Einladung des DAV-Alpenvereins Beckum am Sonntag (8. Januar) in Wort und Bild.

Bike-and-Hike-Tour

Neben Über- und Durchquerungen europäischer Gebirge und Länder reiste der Mountainbikeabenteurer zweimal nach Nepal, einmal 2018 im Winter bis auf über 5400 Meter und zuletzt im Oktober 2021 zum Gipfel des Mera Peaks (6461 Meter), was damit die erste Bike-and-Hike-Tour auf einen 6000er im Himalaya bedeutete.

Der Vortrag beginnt um 17 Uhr in der Aula der Volkshochschule Beckum, Antoniusstraße 5. Der Eintritt kostet zehn Euro, für DAV-Mitglieder acht. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation zwischen dem Alpenverein Beckum und der VHS Beckum-Wadersloh statt.