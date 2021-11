Mit Musik Gutes tun

Er hat die musikalischen Angebote am St.-Michael-Gymnasium entscheidend geprägt. Aber auch in seinem Heimatort Stromberg ist er als Kirchenmusiker aktiv: Für sein Engagement bekam Wilfried Thorwesten jetzt eine hohe Auszeichnung: das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Für sein langjähriges Engagement im kulturellen Bereich hat Regierungspräsidentin Dorothee Feller am Mittwoch Wilfried Thorwesten das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. „Seit Jahrzehnten setzten Sie sich mit Ihrer Arbeit im Bereich der Chor- und Kirchenmusik für das Gemeinwohl ein“, sagt Regierungspräsidentin Dorothee Feller bei der Feierstunde.

Nach seinem Lehramtsstudium für das Lehramt der Sekundarstufe I begann er in den 1980er Jahren seine Lehrtätigkeit am Gymnasium St. Michael als Musik- und Religionslehrer. Der heute 68-Jährige hat nachhaltig das Profil der Schule mitgestaltet und ragte mit seinem Engagement bis zu seinem Ruhestand heraus, weil er sein ganzes Berufsleben und seine private Zeit in den Dienst der Schule stellte.

Beispielhaft dafür stehen die Gründungen dreier Chöre (Unterstufen-, Mittelstufen- und Oberstufenchor), eines Schüler-, Lehrer- und Elternchores, einer Jazz-Big-Band und Jazz-Combo. Für die zusätzliche Arbeit mit der Big Band hat er Musikinstrumente und Noten beschafft, um allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme zu ermöglichen.

Aktion „Männer machen Musik möglich“

Denn nicht alle Eltern der Kinder und Jugendlichen waren in der Lage, die zusätzlichen Kosten zu tragen. Daher initiierte Wilfried Thorwesten als Leiter des Männergesangvereins Concordia Ahlen, eine Aktion unter den Sängern mit dem Motto „Männer machen Musik möglich“, um Spenden für die Schule zu sammeln.

Seit über 45 Jahren ist Wilfried Thorwesten nebenamtlicher Kirchenmusiker in der Pfarrgemeinde St. Lambertus Oelde-Stromberg. Dabei geht sein breites und vielfältiges kirchenmusikalisches Engagement weit über die üblichen Tätigkeiten hinaus. Er leitet und organisiert unter anderem den Kammerchor, Projektchöre, den Gospelchor sowie den Kinderchor. Auf seine Initiative geht auch die musikalische Gestaltung der Stromberger „Wallfahrtssonntage“ im Juni/Juli jeden Jahres zurück.

Unentgeltliche Konzerte

Zu Beginn seiner Tätigkeiten hat er im Wesentlichen dazu beigetragen, die hohen Investitionskosten zur Renovierung der maroden Orgel in der Pfarrkirche St. Lambertus in Stromberg aufzubringen. Fast zehn Jahre engagierte sich der Musiker mit einer Vielzahl von unentgeltlichen Konzerten und Spendensammlungen für einen technischen Neubau. Im Jahr 2012 konnte die sanierte Orgel eingeweiht werden und zählt heute zu den schönsten Instrumenten im Münsterland.

Seine Tätigkeiten hatten auch Ausstrahlung in das Bistum Münster hinein. Ein besonderes Projekt war das Bistumsjubiläum im Jahr 2005. Neben der kirchlich-musikalischen Ausgestaltung dieser Großveranstaltung trat er auch als Komponist hervor. Wilfried Thorwesten komponierte aus dem Jubiläumslied heraus eine Bläserhymne und musizierte mit mehreren tausenden Anwesenden auf dem Domplatz in Münster. Ähnliches gestaltete er im Jahr 2014 beim Domweihjubiläum in Münster. Als Dank für seine Verdienste um die Kirchenmusik wurde ihm die Gregorius-Medaille des „Diözesan-Cäcilienverbandes“ Münster verliehen.