Mit neuen Impulsen in die Session

Der BAS-Vorstand mit (v.l.) Thorsten Schnitzmeier, Andre Rings, Andreas Lerley, Dietmar Heymann und Michael Peters geht frohen Mutes in die anstehende Karnevalssession.

Die Karnevalisten erwartet einige Veränderungen in der kommenden Karnevalssession. Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) stimmten sich die Jecken auf die kommenden Monate ein.

„Morgen in fünf Wochen beginnt die fünfte Jahreszeit“, zeigte sich der BAS-Vorsitzende Andreas Lerley am Donnerstag im Hof Münsterland hoffnungsvoll, dass die erste Session nach 2020 wieder normal abläuft. Um den Karneval wieder attraktiver zu gestalten, wurde mit Raphael Fischer, Dietmar Heymann, Dominik Isermann, Andrea Kühn-Parciany und Michael Rose zwischenzeitlich ein Marketing- und Eventteam gebildet, das die BAS-Veranstaltungen in Feinheiten neu organisieren soll.

Fünf Urkarnevalisten

„Das sind fünf Urkarnevalisten unterschiedlicher Couleur“, freute sich Andreas Lerley, im Gremium große Kompetenz vereinigt zu haben. Der Karneval werde aber nicht neu erfunden, fügte er hinzu, dass nicht alles auf den Kopf gestellt werde. Unberührt bleiben die Veranstaltungen der Gesellschaften, die von den Vereinen weiterhin selbst organisiert werden.

Während an der Modifizierung zu den tollen Tagen im Februar noch gearbeitet wird, wird sich bei der Proklamation des neuen Stadtprinzen, den dieses Jahr die KG Neustadt stellt, einiges ändern – die Tischordnung in der Stadthalle beispielsweise, damit auch die hinteren Tische besser einbezogen werden. Tischreservierungen gibt es nur für Ehrengäste und die federführende Gesellschaft. Es erfolgt zudem eine Pause im Programm, damit die Tische während der Bühnenshow möglichst gut besetzt sind. Nach dem Programm soll der Saalbetrieb weitestgehend eingestellt werden und der Abend im Foyer mit einer Party mit DJ auslaufen.

Neue BAS-Homepage

Der närrische Fahrplan steht weitestgehend, die gedruckte Version wird kurz vor Sessionsbeginn erscheinen. Auch die neue Homepage des BAS geht in den nächsten Tagen online.

Die Karnevalisten werden beim Ahlener Advent wieder die Eisstockbahn betreuen. Zum Rosenmontagszug gibt es natürlich wieder eine Wertung, kündigte Andreas Lerley an. Der ACC berichtete, dass der der erste Verkauf von Karten für die Damensitzung, die am 21. Januar im Hof Münsterland stattfindet, am 20. November um 10 Uhr im Hof Münsterland sein wird.

Erfreut zeigte sich Andreas Lerley darüber, dass die KG Freudenthal einen Neustart mit neuem Personal wagt. Der Verein, der im vergangenen Jahr seinen BAS-Austritt bekanntgegeben hatte, will mittelfristig wieder dem BAS beitreten. Kükengarde-Präsident Pascal Schicke teilte mit, dass für die kommende Session ein Kinderprinzenpaar in den Startlöchern steht.