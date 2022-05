Mit Pauken und Trompeten

Der Heimatverein hat sich richtig reingehängt und das wurde jetzt belohnt. Die Maibaumaufstellung genossen die Dolbergerinnen und Dolberger in vollen Zügen.

Am funkelnagelneuen Maibaum wurden 24 Schilderarme samt Schildern montiert. Den Maikranz zieren Bänder in den Farben der ukrainischen Flagge. Die Veranstaltung war gleichzeitig Spendenaktion. Foto: Peter Schniederjürgen

Funkelnagelneu, so rollte am Samstagnachmittag der Maibaum gezogen von einem Traktor des Treckerstammtischs auf den Dolberger Dorfplatz. Erwartet wurde der zwölf Meter lange Stamm von etlichen hundert Zuschauerinnen und Zuschauern. Da beinahe zeitgleich nebenan in der Lambertuskirche noch eine Trauung lief, verzögerte sich die Aufstellung ein wenig. „Wir wollen sichergehen, dass die Pferde der Hochzeitskutsche nicht durchgehen“, erklärte Ludger Markenbeck, Vorsitzender des Heimatvereins. Der Heimatverein hatte gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft dieses Frühjahrsfest nach langer Pause organisiert.

Kuchen- und Grillstände

Auf dem Platz standen Kuchen- und Grillstände für die Gäste bereit. Und bei strahlendem Sonnenschein wurde die Stimmung sehr rasch immer besser. Schließlich erklang von der Twieluchtstraße her Musik. Das Blasorchester Dolberg marschierte dem Traktor mit Anhänger und dem langen Baum darauf voran. Die Hochzeitskutsche hatte das Feld – oder besser die Straße inzwischen geräumt und so konnten die Treckerfreunde das lange Gefährt sicher um die Kurven zirkeln. In der Abladeposition angekommen, stand Josef Kemper mit seinem Kran bereit, um das Langholz sicher vom Hänger zu heben.

Mit zahlreicher Hände und motorischer Kran-Hilfe schwebte der immerhin gut 320 Kilogramm wiegende Stamm in Richtung der verankerten Bodenhülse. Es bedurfte einigen Geschicks, das Holz in die Öffnung zu führen. Kaum war dies geschehen, begannen die Trecker- und die Heimatfreunde zusammen mit der Montage der Schilderarme. Sie tragen die 24 Schilder der Dolberger Unternehmen und Institutionen.

Spannend wurde es dann beim Aufrichten des rund 30 Zentimeter dicken Maibaums. Zunächst wurden Kinder und Besucher gebeten, einige Schritte zurückzutreten. Dann brummte der Kranmotor auf und der Maibaum richtete sich langsam und würdevoll auf. Kaum in der Vertikalen angekommen, setzte zu Füßen des Holzes hektisches Treiben ein. Der Stamm war noch fest zu verankern, um eventuell Wind oder Sturm passenden Widerstand entgegenzusetzen.

Serhat Ulusoy, stellvertretender Bürgermeister, gab seiner Freude Ausdruck, dass es nun nach zwei Jahren endlich wieder möglich sei, so miteinander zu feiern. Und er bat um Spenden, wie auch Ludger Markenbeck betonte: „Diese Veranstaltung läuft zugunsten der Flüchtlinge aus der Ukraine, die hier bei uns angekommen sind.“