Mit Pferd Pepper durch die Stadt

Am 11. November (Freitag) um 17 Uhr versammeln sich Kinder der evangelischen Kitas in Ahlen zum Martinsumzug auf dem Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule. „Wir machen ein Martinsspiel und den Umzug mit Reiter und Pferd“, verspricht Pfarrerin Dorothea Helling bei der Ankündigung, zu der sie gemeinsam mit den Kitaleiterinnen Jutta Saiz, Ute Harling und Annette Gosselke eingeladen hatte.

Martins- und Laugenbrezel

Am Ende der Runde durch die Stadt warten natürlich Martins- und Laugenbrezel auf die, die rechtzeitig also noch bis zum 4. November in ihren Kitas oder bei der evangelischen Gemeinde bestellt haben.

Mit hoffentlich vielen bunten Laternen geht es am 11. November hinter dem Pferd Pepper durch die Stadt. „Vom Schulhof führt die Strecke entlang der Fußgängerzone zu Gerichtstraße und Bismarckstraße und dann zur Pauluskirche“, erklärt Jutta Saiz, Leiterin der Wichern-Kita. Mit ihren Kolleginnen Annette Gosselke (Kita Auf der Geist) und Ute Harling (Kigaro) sowie den Kolleginnen der Kita Jona, organisiert sie den Umzug.

„Der ist aber nicht nur für unsere Kinder“, lädt Ute Harling alle Mädchen und Jungen ein. „Der Posaunenchor Dinker sorgt für die musikalische Begleitung“, ergänzt Annette Gosselke. Begleitet wird der Zug von der Polizei, da auch Straßen zu überqueren sind. „Wir bitten schon jetzt um Verständnis und etwas Geduld“, sagt Pfarrerin Helling. Denn es werden rund 200 Teilnehmende erwartet. Es ist keine ausschließlich evangelische Veranstaltung, so Organisatorinnen. Wer Lust hat, kann sich gerne anschließen.