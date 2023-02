Mit Photovoltaik-Idee abgeblitzt

Weil sein Garten als Acker- und Freiland ausgewiesen ist und nicht als Bauland, sieht der Ahlener Patrick Ellefred seine Photovoiltaik-Initiative als gescheitert an. Für den Bankkaufmann unverständlich, wo doch gerade jetzt alle von Klimaschutz redeten.

Auf 1100 Quadratmetern grüner Wiese hätte Patrick Ellefred Platz satt für Photovoltaik. Doch die ist als Ackerland ausgewiesen. Rechts hinter dem Zaun schließt sich ein landwirtschaftlich genutzes Feld an.

Warum ist in seinem Garten im Kleinen nicht möglich, was dem Industrieunternehmen Kaldewei am innerstädtischen Verkehrsring im Großen erlaubt sein soll? Sonnenenergie auf freier Fläche zu tanken. Patrick Ellefred ärgert sich: Platz für eine Photovoltaikanlage hätte er ohne Ende. Nur nutzen dürfe er sie dafür nicht. Und das, obwohl doch gerade jetzt alles über Klimaschutz rede. Auch die Stadt Ahlen, mit sogar eigener Stabsstelle.