Mit Pkw gegen Baum geprallt

Zwei junge Männer sind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 22.00 Uhr verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der 20-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer waren in einem Auto im Kreisverkehr auf der Nikolaus-Dürkopp-Straße unterwegs. Am Ende einer leichten Rechtskurve nach dem Kreisverkehr kam der Ford „Mondeo“ aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Straße ab und stieß mit einem Baum zusammen. Beide Männer verletzten sich leicht und wurden durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 8500 Euro geschätzt.