Mit viel Energie in den Ruhestand

Seine gute Laune wird den Kolleginnen in der Verbraucherzentrale fehlen, wahrscheinlich auch sein legendärer Apfelkuchen. Denn Energieberater Joachim Rölfing feierte am Freitag im Kreise von Kolleginnen und Kollegen, Weggefährten und Freunden seinen Ausstand aus dem aktiven Berufsleben.

Das hatte für den Ingenieur der Umwelttechnik mit dem Studium in den frühen 80ern begonnen. Damals wurden Umweltfragen immer lauter und auch die dazugehörige Bewegung nahm an Fahrt auf. „Für mich war das zwar ein spannendes Feld, doch das Studium in Gießen reichte mir noch nicht so ganz“, erinnert sich der Neu-Ruheständler.

Haus und Garten

Die Lösung fand Joachim Rölfing schließlich in Siegen. „Hier gab es endlich die Ausbildung zum Energieberater“, erzählt er. Von da an seien Energie und deren optimale Verwendung sein Thema gewesen. Das führte ihn über Stellen beim Industrieverband Westmünsterland und als Umweltberater in Versmold mit einigen weiteren Stationen schließlich ins heimische Ahlen zurück.

Joachim Rölfing ist gebürtiger Tönnishäuschener. Hier lebt er auch heute und das Haus und der Garten sind seinen favorisierten Freizeitbeschäftigungen. Was auch direkt zum oben erwähnten Apfelkuchen führt. „Erfreulicherweise habe ich einen sehr alten Bestand an Obstbäumen“, berichtet der Hobbygärtner aus Passion. Denn Was nicht direkt gegessen wird, findet nicht selten seinen Weg in diverse Obstkuchen. Da entfalteten, so Joachim Rölfing, alte Klaräpfel und andere nicht minder ursprüngliche Obstsorten ein unvergleichliches Aroma.

Doch was macht er nun mit der vielen Zeit, die jetzt auf ihn zukommt? „Zunächst lasse ich das alles auf mich wirken“, überlegt Joachim Rölfing. Denn er weiß: So ein neuer Lebensabschnitt will ruhig und bedacht angegangen werden. „Dass bei mir keine Langeweile aufkommt, dafür sorgen neben Haus und Garten auch noch meine Arbeit für ,Verena‘“, ist er sich sicher. Denn der „Verein für erneuerbarer Energien Ahlen“ ist eine Herzenssache des Energieexperten.

Unglaublich tolle Zeit

Dennoch fällt Joachim Rölfing der Abschied aus dem Berufsleben nicht leicht. „Ich hatte hier eine unglaublich tolle Zeit mit den Kolleginnen und der ganzen Truppe im Rathaus“, bedankt er sich. Die Kolleginnen überraschten ihn mit einem originellen Präsent. Ein paar Stichworte von Beratungsstellenleiterin Judith Spittler sowie Daniela Kreickmann und Natascha Weinke gab es und Joachim Rölfing musste dann erraten, was es war. Nach einigem Überlegen kam es raus: eine Radtour entlang der ersten Etappe des Ruhrradwegs. Für den leidenschaftlichen Radler Joachim Rölfing das ideale Präsent.