Mitglieder begrüßen Abteilungsgründung

Jürgen Henke, Dr. Alfred Kruse, Hans Jürgen Tröger, Lambert Quante und Thomas Schwarzrock (v.l.) bei der Jahreshauptversammlung in der Lohnhalle.

Nach dem Ausfall der Hauptversammlung des Ahlener Industrie- und Wirtschaftsclub (AIWC) gab es jetzt den Nachholtermin in der Lohnhalle. Themen waren Aktivitäten des Vereins, der Jahresabschluss, die Aufnahme von Neumitgliedern und die Satzungsänderung. Einen großen Raum nahm die mögliche Abteilungsbildung ein.

Die Moderation übernahmen Thomas Schwarzrock und Jürgen Henke. Jürgen Henke erläuterte die Aktivitäten sowie die Tätigkeiten des Vorstands 2019 und 2020. Der AIWC hatte sich gegen den Rathaus-Neubau gestemmt. 2019 wurde der letzte Fußball-Cup zum achten Male ausgerichtet, in diesem Jahr findet er pandemiebedingt nicht statt. Der Vorstand hat seinen Mitgliedern durch Gutscheine einen großen Anteil ihrer Mitgliedsbeiträge rückerstattet und mit einer großen Anzeige versucht, Mut und Hoffnung zu spenden.

Geschäftsführer gab Überblick

Geschäftsführer Lambert Quante gab einen inhaltlichen und finanziellen Überblick. Er verlas den Bericht 2019, in dem es mehr Ein- als Ausgaben gab – eine Folge der ausgebliebenen Veranstaltungen. 2020 ist die Hälfte der Mitgliedsbeiträge an die Mitglieder in Form der Gutscheine zurückgeflossen. Die Kassenprüfer, Hans Jürgen Tröger und Thomas Heuser attestierten, dass die Kassen ordnungsgemäß geführt wurden, Vorstand und Geschäftsführer wurden einstimmig entlastet. Der Vorstand bedankte sich mit einem Präsent bei Hans Jürgen Tröger für die treue Mitgliedschaft, die durch seine Pensionierung beendet wurde.

Einstimmig neu aufgenommen wurden Lars Möllenhoff (Münsterland Engineering), Natascha Lomp (Start NRW), Rainer Zumdohme (Con Gusto) und Dr. Alfred Kruse (Stadtwerke Ahlen).

Satzung überarbeitet

Der Vorstand hat mit Hilfe von Mitglied Manfred Hohenhorst als Jurist die Satzung überarbeitet und den Mitgliedern vorgelegt. Nach eingehender Diskussion wurde die neue Satzung einstimmig beschlossen. Die Mitglieder empfanden die Abteilungsgründung als gute Idee und gute Chance zur Weiterentwicklung. Jürgen Henke erklärt, dass sich der Vorstand mehr Struktur in seiner Arbeit geben möchte. Daher habe sich der Vorstand eine Geschäftsordnung gegeben.

Kochevent kam gut an

Mit Bedauern wurde verkündet, dass Silvia Sörensen aus der Vorstandsarbeit ausscheidet. Jürgen Henke und Thomas Schwarzrock wurden beide in ihren Ämtern bestätigt. Beide bedankten sich für das Vertrauen.

Beim Punkt Verschiedenes ging es um Ideen für das Jahresprogramm. Die Mitglieder begrüßten die erneute Durchführung eines Kochevents ebenso wie das Thema „Grüne Energie“ und Fördermöglichkeiten.

Die Spenden und die Spendenliste 2020 wurde besprochen. Es war große Spende über 5000 Euro an die Bürgerstiftung erfolgt. Zudem wurden insgesamt 4000 Euro an die Fördervereine der ehemaligen Sekundarschule, Overbergschule, Fritz-Winter-Gesamtschule und Städtisches Gymnasium gespendet.