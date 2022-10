Mitmenschlichkeit gibt enorme Kraft

Der Ort für die Geburtstagsfeier war gut gewählt: Sein 30-jähriges Bestehen feierte der Verein „Alter und Soziales“ am Dienstagnachmittag auf Mittrops Hof, der eine zentrale Bedeutung für die Seniorenarbeit hat. Hier finden regelmäßig Kurse, Veranstaltungen und Treffen der Gruppen im „Sinn“-Netzwerk statt. Und auch am Dienstag waren es Ehrenamtliche, die die zahlreichen Festgäste mit leckeren Waffeln, Kuchen und Kaffee bedienten.

Vorsitzender Jürgen Ribbert-Elias erinnerte in einem Rückblick an die Gründungsgeschichte des Vereins, der Träger sozialer Projekte in der Seniorenarbeit und der Versorgung hilfe-und pflegebedürftiger Menschen ist. „Urgestein Martin Kamps hat einen großen Anteil am Erfolg“, stellte der Vorsitzende fest und überreichte ihm gemeinsam mit Geschäftsführerin Ulla Woltering Präsente.

Martin Kamps in Ruhestand

In 14 Tagen geht Martin Kamps in den Ruhestand. Nach einem fünfmonatigen Aufenthalt in Neuseeland, wo sein Sohn wohnt, kehrt er nach Ahlen zurück. Hier wird er das Team des Regionalbüros verstärken. Für seine Nachfolge ist mit Monika Kindel in der Pflege-und Wohnberatung und Dr. Daniel Elon, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Sozialbüros, gesorgt.

Eigens aus Warendorf angereist war die Leiterin des Kreissozialamts Anne Middendorf. Sie gratulierte mit einem Geldgeschenk zum Jubiläum und dankte für die großartige Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren der Vertragspartnerschaft.

Für eine gelungene Veranstaltung zum 30-jährigen Bestehen des Vereins „Alter und Soziales“ sorgten (v.l.) Anne Middendorf, Simon Büscher, Martin Kamps, Jürgen Ribbert-Elias, Ulla Woltering, Hugo Mennemann und Serhat Ulusoy. Foto: Angelika Knöpker

Als Vertreter der Stadt würdigte der stellvertretende Bürgermeister Serhat Ulusoy die Arbeit des Vereins und nannte sie ein „erfolgreiches Ahlener Modell“, das auch in anderen Städten Nachahmer gefunden habe. Es trage wesentlich dazu bei, die Lebensqualität von Hilfe- und Pflegebedürftigen zu verbessern, Angehörige mit Fachkompetenz zu unterstützten und Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Als Festredner hatte der Vereinsvorstand Dr. Hugo Mennemann, Professor für „Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit“ an der Fachhochschule Münster und auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für „Care und Case-Management“, gewonnen. Sein Vortrag zum Thema „ Gemeinsam statt allein für die Menschen in Ahlen – 30 Jahre Alter und Soziales e.V.“ fand große Beachtung. Darin machte er deutlich, dass die gesellschaftlichen Herausforderungen gestern wie heute die Motivation für das Handeln gewesen sind. Digitalisierung, ökologische Krise, der Krieg in der Ukraine, der Rechtspopulismus und die demografische Entwicklung forderten zum Handeln. Dabei stehe immer der Mensch im Mittelpunkt. Statt Altersdiskriminierung und Ausgrenzung forderte er, den Menschen in seiner komplexen Hilfesituation in den Blick zu nehmen. „Mitmenschlichkeit ist das A und O bei allem fachlichen Tun und gibt enorme Kraft“, machte er deutlich.

Zahlreiche Wegbegleiter, Akteurinnen und Akteure waren am Dienstagnachmittag der Einladung des Vereins gefolgt. Foto: Angelika Knöpker

Jürgen Ribbert-Elias als sein Nachfolger habe mit Leidenschaft und Empathie die Geschicke des Vereins geleitet, sei Kraftgeber und Kompass gewesen, ehrlich und authentisch im Denken und Handeln, zollte er ihm ein dickes Lob. Viel gelernt habe er damals auch von Dietmar Zöller, heute Geschäftsführer von Innosozial. Aus kleinsten Anfängen heraus habe der den Verband zur heutigen Größe geführt und sei mit dem Vernetzungsgedanken neue Wege gegangen.

Gute Laune verbreiteten Kinder des Familienzentrums Kita St. Ludgeri. Sie hatten neben einem „Busfahrerlied“ auch das Tanzspiel „Heute ist ein schöner Tag“ einstudiert. Simon Büscher, Organisator der Veranstaltung, dankte ihnen mit Süßigkeiten, einem Buch und einem Spiel.