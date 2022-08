Mitreißende Musik aus drei Kontinenten

Ein Akkordeon kennt noch jeder, eine Krar oder die Tar sind hingegen weit weniger bekannt. Vereint sind die drei Instrumente am Freitagabend auf der Open-Air-Bühne beim Büz-Kultursommer. Denn dort bietet „One World – One Stage“ erneut eine Bühne für geflüchtete Musiker und bringt so multikulturelle Klänge nach Ahlen. An nur einem Abend können die Kultursommer-Gäste einen Kurzausflug in Musikstücke aus drei verschiedenen Kontinenten genießen. „Das macht das Format gerade so interessant“, betont Rocio Siekaup mit Blick auf die zwei „exotischen“ Instrumente, auf die sich die Ahlenerinnen und Ahlener gerne einlassen.

Stücke über das Glück

Zum Auftakt lädt Yohannes Gebremichael zu einer akustischen Reise in seine Heimat Eritrea ein. Alles, was er dazu braucht, ist seine Krar, ein Zupfinstrument mit fünf oder sechs Saiten, das zu den Leiern gehört. Mit ihr spielt der 30-Jährige Stücke über das Glück und die Liebe und sorgt so dafür, dass es das Moderatoren-Duo Rocio Siekaup und Nazanin Asgari nicht mehr hinter der Bühne hält. Beide umrahmen den Soloauftritt schnell mit einer Tanzeinlage. Ganz zur Begeisterung der Zuhörer.

Ali Salami intonierte bekannte iranische Stücke. Foto: Martin Feldhaus

Von den Klängen des nordostafrikanischen Landes geht es dann mit Ali Salami in den Iran. Mit seiner Tar, einer gezupften Langhalslaute, intoniert er sehr bekannte Stücke aus seiner Heimat. Der Master-Student der Musikwissenschaften an der Universität zu Köln zieht die Zuhörer in seinen Bann und erhält im Anschluss viel Applaus für ein genauso ungewöhnliches wie beeindruckendes Klangerlebnis. Wie bekommt man solche Töne hin? Diese Frage stellt sich ein Besucher, der sich von Ali Salami die Funktionsweise der Tar erklären lässt.

Juri Hafner überzeugte mit seinem Akkordeon. Foto: Martin Feldhaus

Den stimmungsvollen Abschluss des multikulturellen Konzertabends markiert der gebürtig aus Sibirien stammende Juri Hafner. Der passionierte Läufer, der bereits fünf Marathons absolvierte und seit mittlerweile 26 Jahren in Deutschland lebt, entpuppt sich dabei mit seinem Akkordeon auch auf der Kultursommerbühne als echter Dauerbrenner – und nimmt das Publikum mit auf einen Parforceritt durch verschiedene Musikkulturen. Walzer, tschetschenische Lieder, französische sowie ukrainische Stücke und vieles mehr lässt Juri Hafner erklingen. Damit trifft er genau den Nerv der Gäste, die zunächst auf ihren Plätzen im Takt wippen und später teils begeistert mittanzen, angespornt durch ein gelegentliches kraftvolles „Hop“ von der Bühne. Als Juri Hafner sein Instrument eigentlich schon eingepackt hat, veranlassen viele lautstarke Rufe nach einer Zugabe ihn dazu, zum Abschluss von „One World – One Stage“ doch noch einmal nachzulegen.