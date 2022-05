Mitreißender voluminöser Sound

Was für eine Stimme: Tutu Puoane beherrschte die Bühne in der Schuhfabrik.

Der Faszination ihrer Stimme vermochte sich am Samstagabend keiner zu entziehen: Tutu Puoane beherrschte die Bühne im großen Saal der Schuhfabrik, der sich in einen stimmungsvollen Club verwandelt hatte. Mit ausdrucksstarker, kehliger Stimme versetzte die südafrikanische Sängerin das Publikum in ihr Geburtsland, seit 2002 lebt sie in den Niederlanden.

Reise durch Südafrika

„Schließen Sie die Augen“, hatte Andy Winter, Schlagzeuger und Frontmann von Small Kingdom, anfangs die Jazzfans animiert, sich mitnehmen zu lassen auf eine Reise durch Südafrika. Die führte dann musikalisch weniger in die Townships von Johannesburg oder Pretoria, sondern konfrontierte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Crossover aus Jazz und klassischen Elementen. Der Einstieg gehörte den Streichern, denen man allerdings lieber unverstärkt zugehört hätte, weil die Virtuosität ihres Spiels dabei verloren ging.

Im Zusammenspiel mit den übrigen Bandmitgliedern wirkten die vier Streichinstrumente an dem Klangteppich mit, den Small Kingdom mit Eigenkompositionen gekonnt auslegt hatte und sich zeitweise in einen wahren Rausch hineinspielte. Das Crossover aus westlichen und afrikanischen Rhythmen entwickelte eine eigene musikalische Dynamik und verstärkte sich zu einer mitreißenden, voluminösen Klangfülle.

Herausragende Saxofon-Soli

Aus diesem extravaganten Sound ragten die Saxofon-Soli von Regis Molina heraus, die bei der Zuhörerschaft Gänsehaut erzeugte. Neben Andy Winter steuerte noch Gitarrist Ron Spielman mit seiner bluesigen Stimme einige Songs wie den zu Mandela bei. Im Gepäck hatte die Gruppe ihr neues Album „South African Edition“, das im April erschienen ist.

Ausführende an diesem Abend waren Tutu Puoane (Gesang), Ron Spielman (Gitarre, Gesang), Regis Molina (Saxofon), Andreas Henze (Kontrabass), Andy Winter (Schlagzeug, Percussion), Sonja Firker (Violine), Sebastian Peszko (Viola) und Lee Caspi (Cello).