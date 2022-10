Mitten in der Nacht klingelte es an der Tür

Ahlen / Münster

Was für eine Horrorvorstellung: Es klingelt mitten in der Nacht an der Tür. Die Frau, die öffnet, wird von einem Unbekannten überwältigt. Erst nach Stunden kann sie fliehen. Der Mann, der ihr das angetan hat, muss sich jetzt vorm Landgericht verantworten.

Von Eva-Maria Landmesser