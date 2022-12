Monika Kindel bietet Hilfestellung

Viele Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegepersonen kennen die Beratungsstelle in der Wilhelmstraße 5. Wer einmal da gewesen ist, der weiß Bescheid. Ein farbenfrohes Willkommen in Form eines geschmückten Fahrrads steht nun als zusätzlicher Blickfang vor der Tür und verleiht der Beratungsstelle ein neues Gesicht.

Monika Kindel, ebenfalls ein neues Gesicht, hat im Verein Alter und Soziales die Nachfolge von Martin Kamps angetreten. Sie bietet für Bürgerinnen und Bürger aus Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst umfangreiche Informationen zu Leistungen der Pflegeversicherung und gibt Hilfestellungen bei der Alltagsorganisation.

Informationen zur Verhinderungspflege

„Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegepersonen lade ich ein, bei allen möglichen Fragen und Anliegen, sich gerne bei mir zu melden. Dann schauen wir gemeinsam, welche Hilfe und Unterstützung nötig sind“, erklärt Monika Kindel. Die Beratungsstelle möchte zum Ende des Jahres insbesondere auf die Verhinderungspflege aufmerksam machen: Eine Unterstützung für Pflegebedürftige und Pflegepersonen, die die Pflegekassen vorhalten. „Wenn Sie zu diesem Themenschwerpunkt Fragen haben, fühlen Sie sich eingeladen, die Sprechzeiten, die telefonische Beratung aber auch die aufsuchende Beratung anzufragen“, so die neue Wohn- und Pflegeberaterin.

Die Beratungsstelle ist telefonisch fast dauerhaft erreichbar. An mindestens drei Tagen in der Woche und nach Vereinbarung können Termine vereinbart werden. „Ich möchte flexibel auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger reagieren“, betont Monika Kindel. Feste Sprechzeiten, sowohl telefonisch als auch direkt in der Wilhelmstraße, hat sie montags von 9 bis 12 Uhr und mittwochs von 13 bis 16 Uhr. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer 0 23 82/ 40 90, mobil unter 01 75/ 2 04 57 66 oder per Mail an monika.kindel@alter-und-soziales.de.