Monika Uhrich neue Vorsitzende

Wahlen standen an bei der Evangelische Frauenhilfe Christuskirche. Und es gab eine besondere Anregung von Pfarrer Martin Frost, die die Frauen gerne aufgriffen.

Einen gewählten Vorstand hat seit Mittwoch wieder die Evangelische Frauenhilfe der Christuskirche. Da die beiden Vorsitzenden Christel Wagener und Karin Hildebrandt verstorben waren, hatten Monika Uhrich und Rita Fleischer zunächst kommissarisch deren Aufgaben übernommen. Pfarrer Martin Frost hatte die Jahreshauptversammlung vorbereitet und würdigte die jahrelange Arbeit der beiden verstorbenen Frauen.

Der Geistliche der Christuskirche zeigte sich über die rege Teilnahme an der Versammlung erfreut, bevor er den Jahresbericht gab. So sei das Jahr 2022 noch durch Corona geprägt gewesen. Zum Ende des Jahres hätten die Aktivitäten aber lagebedingt wieder zugenommen. Der Kassenbericht von Rita Fleischer zeigte eine gesunde Situation, so dass Vorstand und Kassiererin einstimmig entlastet wurden.

Vom Niederrhein nach Ahlen

Zur neuen Vorsitzenden wurde Monika Uhrich gewählt. Die 74-Jährige war vor sechs Jahren vom Niederrhein nach Ahlen gekommen und sofort in der Frauenhilfe der Christuskirche aktiv. „Ich fühle mich in Ahlen wohl“, betonte Monika Uhrich, die anschließend auch zur Schriftführerin bestimmt wurde.

Rita Fleischer übernahm das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden und verwaltet die Kasse. In den Arbeitskreis wurden Gisela Jächter, Brigitte Kuchenbuch und Renate Schauer gewählt. Allen Wahlen erfolgten einstimmig. Die Kassenprüfung übernehmen Brigitte Kuchenbuch und Renate Schauer.

Den Dank für jahrzehntelange Mitarbeit sprach Pfarrer Frost den aus dem Arbeitskreis ausgeschiedenen Hilde Both und Gisela Czinczoll. Außerdem ist Ruth Vogt ausgeschieden, da sie verzogen ist.

Pfarrer Martin Frost griff nach der Jahreshauptversammlung zur Gitarre. Foto: Reinhard Baldauf

„Ich bin weiterhin gerne behilflich“, unterstrich Pfarrer Martin Frost, der anregte, auch Männer zu den Treffen der Frauenhilfe zuzulassen. Die anwesenden Frauen wollen diese Idee gerne umsetzen. Monika Uhrich gab noch die ersten Termine bekannt, die mit dem Protokoll alle schriftlich erhalten.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wechselten die Anwesenden vom Saal in die Christuskirche, wo die offiziellen Verabschiedungen und Einführungen stattfanden. Pfarrer Martin Frost erteilte den Frauen den Segen. Im anschließenden Gespräch mit unserer Zeitung zeigte er sich beeindruckt vom Engagement der Frauen, die stets mit Eifer und Freude helfen würden.