„Monopoly Ahlen“ startet senkrecht

Sie haben nicht genug Euro auf der Kante liegen, um eine Straße in Ahlen zu kaufen? Macht nichts! Seit Montagmorgen geht das auch spielerisch mit Monopolygeld. Denn da ist im Spielzeugfachgeschäft „Rappelkiste“ der Verkaufsstart des „Monopoly Ahlen“, das auf Anhieb reißenden Absatz findet.

„Die haben uns förmlich die Bude eingerannt“, ist „Rappelkiste“-Verkäuferin Eileen Spork am Nachmittag beeindruckt. Zwei Paletten mit je 180 Spielen standen am Morgen vor dem Laden, eine davon ist am Nachmittag abverkauft. Auf 3000 Spiele ist die Sonderausgabe limitiert, nachproduziert wird nicht. Erhältlich ist das Spiel nur im Geschäft an der Weststraße, im eigenen Onlineshop ist es nicht gelistet.

Eileen Spork hat bis zum Nachmittag schon über 180 Spiele verkauft. Foto: Ralf Steinhorst

Das Spiel sei gelungen, befindet Bürgermeister Dr. Alexander Berger, als er ein Exem­plar in den Händen hielt. Seine Vermutung: „Das wird sicher ein Verkaufsschlager“. Die Stadtverwaltung hat zumindest schon mal eine Großbestellung abgegeben. Das Spiel soll als Geschenk bei verschiedenen Gelegenheiten dienen. Als Werbung für die Stadt, denn nicht jede kann so etwas bieten. Vor fast genau einem Jahr waren es gerade etwas mehr als 30 Regionen und Städte in Deutschland, die damit aufwarten konnten.

Deshalb hat die Wirtschaftsförderung mit Matthias Panick das Projekt von „Rappelkiste“-Inhaber Markus Schier gerne unterstützt und Unternehmen in Ahlen angesprochen, die sich mit einem Obolus einbrachten. So konnte sich eine Ahlener Bank mit ihrem Symbol auf den Geldscheinen verewigen, andere Unternehmen sind mit Foto auf einigen Straßen zu sehen. Wie Ahlens großer Automobilzulieferer am Heinrich-Winkelmann-Platz. Der Platz ist übrigens – das Rätsel ist nun endlich gelüftet – die sogenannte Schloßallee in Ahlen und damit die teuerste Örtlichkeit im Spiel.

Der Heinrich-Winkelmann-Platz übernimmt in Ahlen das Spielfeld der Schloßallee. Foto: Ralf Steinhorst

„Das Spielfeld sieht aber trotzdem nicht aus wie eine Werbeplattform“, legt Vize-Stadtsprecher Ralf Grote Wert auf die dezente Einbringung der Ahlener Unternehmen. Von ihm selbst kommt das Basismotiv mit Marktplatz, St. Bartholomäus und Altem Rathaus wie auch weitere andere Fotos auf dem Brett. Und wer Ereignis- oder Gemeinschaftskarten ziehen muss, greift jetzt nach Mammutreport- oder Zeitungsmeldungskarten.

„ »Das war ein bewegender Moment, weil da viel Arbeit drinsteckt.« “ Initiator Markus Schier

Initiator Markus Schier ist jedenfalls glücklich, dass alles so geklappt hat, wie geplant: „Der 31. Oktober war als Verkaufsstart anvisiert und das ist gelungen – mit ein paar Schweißperlen“. Denn zwischendurch zeichneten sich auch hier, wie vielerorts, Lieferschwierigkeiten ab. Sein glücklichster Augenblick? „Als die Spiele auf den Hof kamen. Das war ein bewegender Moment, weil da viel Arbeit drinsteckt“. Das war in der Vorwoche. Erst da bekam er erstmals das fertige Spiel zu Gesicht und war zufrieden. Schier lobt die Ahlener Unternehmen, die sich mit einbrachten. Denn ohne die Firmen auf dem Brett hätte das finanziell nicht funktioniert. Und so wird Antonia Gosheger wahrscheinlich nicht die einzige Kundin bleiben, die beim ersten Anblick fasziniert ist: „Das sieht ja wirklich cool aus“.