Mord an 34-jährigem Koch bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Das Motiv für den Mord an einem 34-jährigen Ahlener, der sich am 10. Dezember 2020 ereignet hat, liegt noch immer völlig im Dunkeln. „Aktenzeichen XY“ greift den Fall nun im ZDF auf.

Unmittelbar vor seiner Haustür an der Theodor-Schwarte-Straße wurde der 34-jährige Koch des „Meat & Greet“ am Abend des 10. Dezember 2020 erschossen. Moderator Rudi Cerne greift den Fall nun in seiner ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ auf.

„Wir sind verzweifelt“, sagt eine enge Angehörige des 34-jährigen Kochs, der vor bald einem Jahr von einem Unbekannten vor dem Haus seiner Familie erschossen worden ist. „Es muss doch jemanden geben, der noch etwas weiß. Diese schreckliche Tat belastet uns unendlich. Sie muss aufgeklärt werden.“

Noch immer ist dieser Fall, der weit über Ahlen hinaus für Schlagzeilen sorgte, ein Rätsel für die Ermittler. Neue Erkenntnisse erhoffen sich Polizei, Staatsanwaltschaft und die Familie des Ermordeten von der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“, die das bisher bekannte Geschehen am Mittwochabend in einem ausführlichen Filmbericht nachstellt.

Jede Beobachtung kann wichtig sein

Alle Bürger, die am 10. Dezember 2020 etwas möglicherweise Relevantes beobachtet haben, und sei es noch so nebensächlich, sind dazu aufgerufen, sich zu melden. Die tödlichen Schüsse fielen damals um kurz nach 22 Uhr, erinnern Kreispolizeibehörde Warendorf und Staatsanwaltschaft Münster in einer gemeinsamen Presseerklärung. Der 34-jährige Ahlener wurde unmittelbar vor seiner Haustür auf der Theodor-Schwarte-Straße beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug erschossen. Verdächtige Beobachtungen könnten nicht nur im Bereich des unmittelbaren Tatortes an der Theodor-Schwarte-Straße, sondern auch zwischen Konrad-Adenauer-Ring und Schinkelstraße gemacht worden sein, heißt es.

Rudi Cerne ist Moderator von Aktenzeichen XY ungelöst Foto: Sina Schuldt

Den Ermittlungen zufolge hatte das 34-jährige Opfer am Tatabend im Restaurant „Meat & Greet“ am Markt gearbeitet und anschließend auf dem Nachhauseweg aus einem Lokal an der Beckumer Straße noch Speisen abgeholt. Auch hier könnten Zeugen auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Hohe Belohnungen ausgesetzt

Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, wurde eine Belohnung von insgesamt 55 000 Euro ausgesetzt. Davon stammen 50 000 Euro von der Familie des Opfers, 5000 Euro von der Staatsanwaltschaft in Münster. „Je mehr Menschen die XY-Sendung sehen, desto besser“, hofft ein weiteres Familienmitglied des Kochs auf eine gute Resonanz. An die bundesweite Ausstrahlung des Falls knüpfe sie große Hoffnungen. Über die Zuerkennung beziehungsweise Verteilung der Belohnung bei mehreren Hinweisgebern wird unter Ausschluss des Rechtsweges nach rechtskräftiger Erledigung der Strafsache entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört.

Das Polizeipräsidium Münster hat ab Mittwochabend, 20 Uhr, ein Hinweistelefon geschaltet: 02 51 / 2 75 40 00.