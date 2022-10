Motorradfahrer leicht verletzt

Beim Abbiegen übersehen: Im Kreisverkehr Tönnishäuschen ereignete sich bereits am Freitagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein Pkw kollidierte mit einem Motorrad.

Kräfte der Feuerwehr-Hauptwache und des Löschzugs Vorhelm wurden am Freitagnachmittag zum Kreisverkehr nach Tönnishäuschen gerufen, wo um 17.50 Uhr ein Pkw mit einem Motorrad kollidiert war. Der Unfall ereignete sich offenbar beim Abbiegevorgang am Abzweig in Richtung Sendenhorst. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen, die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt. Während der Aufräumarbeiten – es waren Betriebsstoffe ausgelaufen – kam es zu temporären Verkehrsrückstaus rund um den Kreisel.