Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dolberger Straße wurde am Mittwochnachmittag ein Kradfahrer schwer verletzt. Eine 25-jährige Ahlenerin befuhr die Dolberger Straße in Richtung Dolberg und wollte auf gerader Strecke nach links in die Straße Im Holt einbiegen. Dabei gewährte die Frau dem Gegenverkehr Vorfahrt und wartete. Ein 27-jähriger Kradfahrer fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Letzte Ausweichversuche halfen nur bedingt. Das Motorrad kollidierte mit der rechten Seite mit dem Pkw-Heck. Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten. Angehörige der Bundeswehr, die den Einsatzort passierten, sicherten den Verkehr ab. Vor Ort war auch ein Rettungswagen aus Warendorf, der gerade auf dem Weg zur Grundschutzsicherstellung ins Ahlener Wachgebiet war. Die Autofahrerin erlitt einen leichten Schock. Der Verkehr staute sich während der Bergung für eine Stunde.